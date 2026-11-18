6 khách hàng đề nghị trả lại nhà

Các bị cáo là cựu cán bộ gồm: Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông - cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - cũ), Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - cũ), Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ), Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ), bị đưa ra xét xử tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Lê Thanh Thản (được tại ngoại) vào phòng xử án. Ảnh: Khánh Huy

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội triệu tập 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 519 bị hại; có 20 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại. Trong vụ án, cả 6 bị cáo đều được tại ngoại.

Đáng chú ý, tòa sử dụng mã QR để điểm danh người tham gia tố tụng. Dự kiến, phiên tòa diễn ra 13 ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật.

Bị cáo Lê Thanh Thản vào phòng xử án. Clip: Nhóm PV

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thanh Thản là người đứng đầu Công ty Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng. Dự án được phê duyệt quy hoạch năm 2008, gồm hai tháp cao tầng CT6A và CT6B.

Trong đó, CT6A được quy hoạch là chung cư cao cấp với 231 căn hộ, CT6B là khách sạn với 459 phòng. Dự án có 15 căn nhà thấp tầng và khu đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Từ tháng 10-2010, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, bị cáo Thản bị cáo buộc, đã chỉ đạo thi công dự án với hàng loạt thay đổi so với thiết kế được duyệt. Tháng 3-2011, bị cáo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng về tính pháp lý của công trình để bán căn hộ.

Người tham dự phiên tòa làm thủ tục để đảm bảo an ninh khi vào phòng xử án. Ảnh: Khánh Huy

Hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng, thanh toán tiền mua nhà. Cuối năm 2012, công trình hoàn thành và bắt đầu bàn giao từ đầu năm 2013. Tuy nhiên, khi làm thủ tục cấp sổ đỏ, nhiều căn hộ bị xác định không đủ điều kiện do xây dựng sai quy hoạch.

Công trình dự án CT6 Kiến Hưng có tổng số 1.620 căn hộ, sau khi bán các căn hộ cho khách hàng, Công ty Bemes phối hợp với khách hàng làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (viết tắt là “sổ đỏ”). Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hà Nội (cũ) đã cấp “sổ đỏ” cho 934 căn hộ, còn lại 519 căn hộ không được cấp “sổ đỏ”.

Chung cư CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Đỗ Đạt

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Lê Thanh Thản khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên và thừa nhận, do nóng vội trong việc nắm bắt cơ hội kinh doanh nên chưa kịp hoàn thiện các thủ tục hành chính trình các cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500 của dự án.

Ngày 31-7-2019, bị cáo có đề nghị được khắc phục hậu quả của vụ án theo 3 phương án. Tuy nhiên, đến nay Công ty Bemes không thỏa thuận được với khách hàng. Sau khi không thỏa thuận được với các khách hàng, bị cáo Lê Thanh Thản đã đề nghị phân hàng bảo lãnh số tiền bị can phải trả lại cho khách hàng theo quy định của pháp luật.

Cơ quan tố tụng kết luận, hành vi nêu trên của bị cáo Lê Thanh Thản thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng, cũng chính là số tiền gây thiệt hại cho 519 khách hàng, phạm tội “Lừa dối khách hàng”.

Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cơ quan tố tụng làm rõ, suốt quá trình Công ty Bemes thi công xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng, UBND Kiến Hưng, trong đó có Đỗ Văn Hưng (cựu Chủ tịch UBND phường từ năm 2004 đến tháng 4-2015), Nguyễn Duy Uyển (cựu Phó Chủ tịch UBND phường giai đoạn từ năm 2004 đến ngày 30-6-2011), Bùi Văn Bằng (cựu Phó Chủ tịch UBND phường giai đoạn từ ngày 1-7-2011 đến tháng 10-2018), đã không thanh tra, kiểm tra phát hiện vi phạm để ngăn chặn, xử lý đối với các sai phạm tại công trình xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng.

Thanh tra xây dựng quận Hà Đông (cũ) gồm: Nguyễn Văn Năm (cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ), Vương Đăng Quân (cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ) không thanh tra, kiểm tra việc thi công xây dựng công trình dự án CT6 Kiến Hưng để phát hiện vi phạm, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mai Quang Bài (cựu cán bộ Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ) không kiểm tra, phát hiện vi phạm và báo cáo kịp thời những vi phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án CT6 Kiến Hưng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hậu quả đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho 519 khách hàng mua 519 căn hộ là hơn 531 tỷ đồng.

Sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm với cư dân

Đáng chú ý, tại kỳ họp thứ bảy, diễn ra ngày 28-10-2026, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố (thực hiện khoản 2 Điều 8 và khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16).

Nghị quyết nêu rõ 12 dự án vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh trong diện phải giải quyết. Đây đều là những dự án nhà ở, dự án nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại có liên quan đến hàng chục nghìn hộ dân.

Nghị quyết khẳng định sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn, đặt quyền lợi của người dân là trung tâm trong mọi giải pháp khắc phục. Tinh thần này được thể hiện rõ qua một số nội dung mà người dân quan tâm được nêu chi tiết trong Nghị quyết.

Nghị quyết là bước đột phá để đưa ra những phương hướng giải quyết cho một dạng tranh chấp mới phát sinh trong quá trình vận hành của xã hội để giải quyết tranh chấp là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho những người bị xâm phạm quyền lợi.

Việc ban hành một cơ chế đặc thù để giải quyết cả vấn đề về chỉnh trang đô thị cũng như đưa ra giải pháp nhanh chóng kịp thời khắc phục hậu quả mà người dân phải gánh chịu do lỗi sai của chủ đầu tư là một hành động cấp thiết, mang tính nhân văn sâu sắc.

Anh Nguyễn Thế Anh trao đổi với phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Trao đổi với phóng viên trước khi vào phòng xử án, bị hại Nguyễn Thế Anh, cư dân tầng 2, tòa CT6A cho biết, anh hoàn toàn ủng hộ chủ trương của Nhà nước và thành phố Hà Nội trong việc xử lý các công trình vi phạm, bảo đảm kỷ cương pháp luật.

Anh Nguyễn Thế Anh bày tỏ, nguyện vọng trước hết của người dân là được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở. Trường hợp không đủ điều kiện cấp "sổ đỏ" theo quy định, cần có phương án bồi thường theo giá trị thị trường, trên cơ sở kết quả định giá phục vụ quá trình xét xử.

Qua tìm hiểu phương án của thành phố, anh Thế Anh cho rằng, cách giải quyết này cơ bản hợp lý, có tính nhân văn, vừa bảo đảm kỷ cương pháp luật, vừa quan tâm đến quyền lợi của người dân.

Quá trình điều tra có 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và đề nghị chủ đầu tư trả lại tiền mua nhà, tổng số tiền hơn 7 tỷ đồng. Ngày 22-2-2024, Công ty Bemes có Văn bản số 17/BM-VPCD gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội về việc công ty đã chủ động thỏa thuận với một số bị hại và mua lại 39 căn hộ tại Dự án CT6C phường Kiến Hưng và đề nghị Cơ quan điều tra ghi nhận nội dung trên để giảm trừ phần dân sự khi giải quyết trong vụ án hình sự. Cơ quan điều tra đã làm việc và thu thập 39 hợp đồng thanh lý xác nhận có sự việc trên. Số khách hàng còn lại đều đề nghị được hỗ trợ cấp “sổ đỏ”; nếu không được cấp “sổ đỏ”, yêu cầu bị cáo Lê Thanh Thản bồi thường theo quy định.