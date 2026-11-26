Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Bồi thường cho 79 người mua hơn 259 tỷ đồng

Tại tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes (Công ty Bemes) phải bồi thường cho 79 bị hại với tổng số tiền hơn 259 tỷ đồng.

Cùng với đó, tòa tuyên, buộc bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được bồi thường theo danh sách của bản án phải bàn giao trả cho Công ty Bemes căn hộ, nhà ở thấp tầng đã nhận theo giao dịch để công ty xử lý, khắc phục vi phạm theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu toàn bộ kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

Tòa phán quyết, trong 519 người mua có 76 căn chung cư, 3 nhà thấp tầng thuộc diện phải di dời. Bị cáo Lê Thanh Thản phải bồi thường cho 79 người mua các bất động sản này theo giá đã được Hội đồng định giá xác định bằng nhà đã có "sổ hồng", khoảng 55 triệu đồng/m2.

Danh sách từng căn hộ được bồi thường do tòa công bố, có 76 căn hộ được bồi thường, thấp nhất 1,1 tỷ đồng, cao nhất 6,8 tỷ đồng. Với 3 căn nhà thấp tầng, mức bồi thường lần lượt là 14 tỷ đồng, 16 tỷ đồng và 17,1 tỷ đồng. Tổng số tiền bị cáo Thản phải bồi thường là 259 tỷ đồng. Bị cáo Thản đã nộp 530 tỷ đồng và được nhận lại số còn dư.

Các căn hộ còn lại không phải phá dỡ, di dời, chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính để người dân được làm thủ tục cấp sổ hồng.

Người dân mong sớm nhận bồi thường, ổn định cuộc sống

Sau khi tòa tuyên án, phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội ghi nhận ý kiến của các bị hại và luật sư.

Bà Phạm Thị Thim, tầng 2, tòa CT6A Kiến Hưng:

Gia đình tôi mua căn hộ này từ năm 2014, với giá khoảng 10 triệu đồng/m², đó là mức giá rẻ nhất thời điểm ấy, nhưng gia đình cũng phải cố gắng rất nhiều mới mua được nhà. Đến nay, phương án bồi thường được đưa ra với mức giá cao gấp khoảng 5 lần so với trước đây. Tôi thấy mức bồi thường như vậy là tương đối hợp lý, cũng là sự cố gắng của các bên.

Bà Phạm Thị Thim đồng tình với bản án sơ thẩm. Ảnh: Khánh Huy

Hiện nay, hai vợ chồng tôi đã 65 và 60 tuổi, có con gái út ở cùng. Với phương án bồi thường này, gia đình dự định tìm mua một căn nhà thương mại ở nơi khác. Nếu không phù hợp thì có thể về quê sinh sống.

Gia đình tôi yên tâm hơn với phương án bồi thường mà tòa tuyên. Tuy nhiên, đến khi nào nhận được tiền thì lúc đó chúng tôi mới thực sự hết lo lắng, bởi phải tính toán nơi ở và ổn định cuộc sống sau khi di dời.

Bà Nguyễn Thị Nhật, cư dân tại tòa CT6C Kiến Hưng:

Tôi thấy tòa tuyên phương án giải quyết như vậy là hài hòa, bà con cũng hài lòng. Mỗi bên cùng chia sẻ, để giải quyết vấn đề.

Bà Nguyễn Thị Nhật: "Phương án bồi thường hiện tại cơ bản đã tính đến quyền lợi của các bên, bảo đảm sự hài hòa". Ảnh: Khánh Huy

Trước đây, người dân đã chịu nhiều thiệt thòi khi sống trong khu nhà chật chội, chưa được bảo đảm đầy đủ quyền lợi. Chủ đầu tư cũng đã nhận tiền từ khoảng 10 năm trước, trong khi giá nhà hiện nay đã tăng lên nhiều. Vì vậy, tôi cho rằng phương án bồi thường hiện tại cơ bản đã tính đến quyền lợi của các bên, bảo đảm sự hài hòa.

Người dân vất vả vì quyền lợi của mình bị ảnh hưởng trong suốt thời gian qua, lại thêm nỗi lo lắng, bất an, lúc nào cũng sợ mất nhà, cuộc sống không ổn định. Điều bà con mong mỏi nhất lúc này là kết thúc vụ án để các cơ quan chức năng sớm triển khai thực hiện phán quyết của tòa, ổn định cuộc sống. Đặc biệt, những hộ dân tại tòa CT6C Kiến Hưng mong sớm được cấp "sổ đỏ".

Ông Lê Đức Phương, tầng 3, tòa CT6C Kiến Hưng:

Tôi thấy phương án tòa giải quyết như vậy là công tâm, hài hòa đối với người dân thuộc diện phải di dời và người dân được ở lại, thậm chí ngay cả với chủ đầu tư...

Ông Lê Đức Phương trao đổi với phóng viên. Ảnh: Khánh Huy

Theo Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội của HĐND thành phố Hà Nội, có những người dân phải thực hiện việc di dời theo phương án đã được triển khai. Khi đã có chủ trương như vậy thì chúng tôi cũng sẵn sàng chấp hành.

Điều quan trọng hơn, vấn đề bồi thường cần được thực hiện rõ ràng, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, để các gia đình sớm ổn định nơi ở và cuộc sống sau này.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội:

Bản án sơ thẩm được tòa tuyên đảm bảo quyền lợi của bị hại. Đối với những người được ở lại, các cơ quan có thẩm quyền sẽ phối hợp để hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản. Đối với những hộ phải di dời, tòa cũng đã căn cứ kết luận định giá của Hội đồng định giá để xem xét mức bồi thường. Đây là mức bồi thường mà các hộ dân cũng nhất trí và cho rằng thỏa đáng.

Luật sư Nguyễn Văn Hưng: Tòa án đã kiến nghị xem xét cơ chế đảm bảo quyền lợi cho bị hại. Ảnh: Khánh Huy

Tòa cũng đã kiến nghị xem xét cơ chế đảm bảo quyền lợi cho họ dựa theo kết luận định giá, để đảm bảo chính sách công bằng cho tất cả những người trong phạm vi phải di dời của dự án này đều có quyền lợi như nhau.

Việc thành phố Hà Nội ban hành cơ chế xử lý đặc thù là một bài học tham khảo để cho các địa phương khác vận dụng cơ chế, chính sách phù hợp nhằm xử lý các công trình vi phạm; làm sao vừa đảm bảo đúng pháp luật, nhưng cũng đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung, đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh, đồng thời đảm bảo quyền lợi người dân.

Dự án CT6 Kiến Hưng được giải quyết rất khách quan và đảm bảo quyền lợi của người dân. Sau phán quyết của tòa, với sự nhân văn của Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND, tôi cho rằng, người dân thuộc các dự án khác mà buộc phải xử lý các sai phạm cũng hoàn toàn yên tâm bởi quá trình giải quyết có sự vào cuộc của rất nhiều cơ quan, ban, ngành. Đặc biệt, việc thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết đã tháo gỡ vướng mắc, tạo hành lang pháp lý cho các cơ quan, tổ chức vận dụng và thực hiện.

Hội đồng xét xử nhận định, bị cáo Lê Thanh Thản đóng "vai trò chính, thu lợi cực lớn" trong vụ lừa bán chung cư không pháp lý nhưng được giảm nhẹ do tuổi cao, doanh nghiệp có nhiều đóng góp cho xã hội.