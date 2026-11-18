Người dân được hưởng gì khi triển khai Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND?

Trình bày tại tòa, đại diện HĐND thành phố Hà Nội cho biết, thời gian qua, quá trình phát triển đô thị của Hà Nội còn tồn tại nhiều bất cập.

Vì vậy, Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội được ban hành nhằm cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là Luật Thủ đô 2026, tạo hành lang pháp lý để Thủ đô giải quyết những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý, phát triển đô thị cũng như quản lý trật tự đô thị.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Mục tiêu cao nhất của Nghị quyết là bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người dân. Trong đó, Nghị quyết có những điều khoản quan trọng, tạo cơ sở pháp lý để UBND thành phố Hà Nội ban hành các kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện, đồng thời làm căn cứ xem xét cấp “sổ đỏ” đối với những trường hợp phù hợp quy hoạch, đáp ứng các điều kiện được phép tồn tại và xử lý nghiêm những sai phạm.

Ngoài ra, Nghị quyết còn là cơ sở quan trọng để Hà Nội tiếp tục phát triển, chỉnh trang, cải tạo đô thị, hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô với tầm nhìn 100 năm cũng như các quy hoạch cấp dưới. Đặc biệt, đây cũng là một trong những nghị quyết quan trọng góp phần tăng cường kỷ cương, bảo đảm tinh thần thượng tôn pháp luật trong công tác quản lý trật tự xây dựng, đất đai và các lĩnh vực liên quan.

Trả lời câu hỏi về những quyền lợi mà người dân được hưởng khi triển khai Nghị quyết, đại diện HĐND thành phố Hà Nội nhấn mạnh, ngay từ quá trình xây dựng, các đại biểu HĐND thành phố đã thảo luận thẳng thắn, sôi nổi và thống nhất mục tiêu cốt lõi của nghị quyết là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Trước hết, Nghị quyết tạo điều kiện để xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đây là vấn đề đặc biệt quan trọng bởi qua các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau khi Nghị quyết được ban hành, có những hộ dân phản ánh đã sinh sống ổn định từ 10 - 12 năm nhưng vẫn chưa được cấp "sổ đỏ", khiến quyền lợi hợp pháp chưa được bảo đảm.

Phiên tòa có đông người dân tham dự. Ảnh: Khánh Huy

Nghị quyết còn hướng đến bảo đảm các quyền lợi khác của người dân khi đã sinh sống ổn định, trong đó có những điều kiện liên quan đến việc học tập của các cháu, phòng cháy, chữa cháy.

Đối với những trường hợp UBND thành phố triển khai di dời người dân khỏi các khu vực không bảo đảm điều kiện pháp lý, đặc biệt là không đáp ứng yêu cầu an toàn phòng cháy, chữa cháy, đe dọa đến tính mạng con người, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đồng thời, nơi ở mới phải bảo đảm chất lượng hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống, an cư lạc nghiệp.

"Quá trình nắm bắt tình hình và trao đổi với người dân trong những tuần gần đây, nguyện vọng chung của các hộ dân là được an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống lâu dài. Đây cũng là một trong những nội dung căn bản mà Nghị quyết hướng tới", vị đại diện khẳng định.

Về việc tổ chức thực hiện, đại diện HĐND thành phố cho biết, nhiều nội dung trong Nghị quyết mới dừng ở quy định khung. Trên cơ sở đó, UBND thành phố có trách nhiệm ban hành các kế hoạch, quyết định cụ thể để triển khai.

Thời gian qua, UBND thành phố đã ban hành kế hoạch và các quyết định liên quan. Trong quá trình thực hiện, các sở chuyên môn và UBND cấp xã phải phối hợp, tính toán, xây dựng phương án hỗ trợ, đền bù cho người dân, bảo đảm quyền lợi ở mức tốt nhất có thể và tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương trả lời các câu hỏi tại toà. Ảnh: Khánh Huy

Cùng trả lời câu hỏi liên quan đến quá trình triển khai Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND, phương án khắc phục hậu quả và chính sách bảo đảm quyền lợi cho người dân tại dự án, đại diện UBND thành phố Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Luyện Văn Phương cho biết, căn cứ Nghị quyết của HĐND thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm các điều kiện an sinh cho người dân tại khu vực dự án. Thành phố cũng đã ban hành các quyết định liên quan, trong đó có quyết định phê duyệt danh mục những công trình được phép tồn tại và những công trình phải di dời, phá dỡ tại dự án.

Về cơ chế hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện Nghị quyết, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội nhấn mạnh, mục tiêu của thành phố là hỗ trợ, bảo đảm quyền lợi cho người dân. Theo đó, trong số các căn hộ tại dự án, có những căn hộ được phép tồn tại nhưng cũng có những căn hộ buộc phải di dời do nằm trong khu vực có chức năng thương mại, dịch vụ, tiện ích phục vụ tòa nhà hoặc các công trình như trường mầm non.

Những căn hộ này sẽ phải di dời theo kế hoạch và danh mục đã được UBND thành phố phê duyệt. Đối với việc di dời, thành phố đã phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị hạ tầng và các điều kiện cần thiết để bố trí nơi ở mới cho người dân.

Cụ thể, tại Dự án Thanh Hà, các công trình nhà ở thương mại và nhà ở xã hội đã bắt đầu được khởi công xây dựng nhằm phục vụ việc di dời các hộ dân thuộc diện phải chuyển chỗ ở. Khu vực này nằm trong một khu đô thị có đầy đủ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm chất lượng. Chủ đầu tư đã bắt đầu triển khai xây dựng và dự kiến đến năm 2027 sẽ hoàn thành, có thể bàn giao căn hộ cho những người dân có nhu cầu nhận nhà để chuyển đến sinh sống.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội khẳng định, nơi ở mới sẽ được đầu tư khang trang, hiện đại, có hạ tầng đồng bộ, tránh tình trạng manh mún như một số công trình hiện nay. Về chính sách hỗ trợ đối với các hộ dân phải di dời và những hộ dân có căn hộ được phép tồn tại, vị đại diện cho biết, theo kế hoạch, công tác di dời tại dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2027.

Cư dân đề nghị quyền lợi hợp pháp được bảo đảm

Trình bày tại tòa, bị hại Phạm Văn Tuấn, tòa nhà CT6C cho biết, căn hộ của gia đình chưa được cấp “sổ đỏ”. Sau khoảng 2 năm sinh sống, các cư dân bắt đầu làm thủ tục đề nghị cấp “sổ đỏ” mới biết, căn hộ của mình cũng như toàn bộ tòa CT6C xây dựng sai phép.

Trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử về yêu cầu đối với bị cáo Lê Thanh Thản và doanh nghiệp, ông Tuấn cho biết, nguyện vọng của bản thân cũng như một số cư dân tầng 3 là được các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện hợp thức hóa căn hộ và cấp “sổ đỏ” để ổn định cuộc sống. Trường hợp các cơ quan chuyên môn đánh giá căn hộ không đủ điều kiện tồn tại, buộc phải di dời, ông đề nghị chủ đầu tư bồi thường theo mức giá đã được định giá vào tháng 7-2026, tương đối sát với giá thị trường.

Bị hại Nguyễn Thị Thu Hương, tòa nhà CT6C khai trước Hội đồng xét xử, bà là người trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với chủ đầu tư vào năm 2013. Thời điểm mua căn hộ, bà đã đến sàn giao dịch bất động sản Mường Thanh và được nhân viên kinh doanh tư vấn. Tuy nhiên, các thông tin được cung cấp chủ yếu liên quan đến vị trí căn hộ, số tầng, hướng nhà và giá bán. Nhân viên kinh doanh chỉ giới thiệu rằng căn hộ đã có đầy đủ pháp lý mà không cung cấp các hồ sơ liên quan đến quy hoạch, thiết kế xây dựng.

Về nguyện vọng, bị hại cho biết, gần đây bà được biết UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các quyết định triển khai Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND. Theo đó, căn hộ của bà thuộc diện được phép tồn tại, không phải di dời. Vì vậy, bà mong muốn chủ đầu tư thực hiện đầy đủ các biện pháp khắc phục những tồn tại của dự án, đặc biệt là các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy và những điều kiện an toàn liên quan, để cư dân có thể tiếp tục sinh sống ổn định, lâu dài, được cấp “sổ đỏ” theo quy định.

Nguyện vọng của cư dân

Ông Lê Đức Phương trao đổi với phóng viên. Ảnh: Khánh Huy

Ông Lê Đức Phương, tòa CT6C: “Các cư dân mong muốn được bảo đảm quyền lợi hợp pháp, nguyện vọng của chúng tôi là có cuộc sống ổn định. Nếu thay đổi công năng, phá dỡ công trình để xây dựng các hạng mục khác, cần tính toán kỹ những vấn đề phát sinh, trong đó có mật độ dân cư và chỗ đỗ xe. Nếu nhận tiền bồi thường, người dân có thể chủ động tìm mua nhà ở nơi khác. Việc bố trí nhà ở mới cần có sự thỏa thuận, tôn trọng nhu cầu và điều kiện sinh sống của từng gia đình”. Ông Nguyễn Thế Anh, tòa CT6A cho biết, trường hợp phải di dời, mức bồi thường cần bảo đảm để người dân có thể mua được căn hộ tương đương hoặc chủ động lựa chọn nơi ở mới phù hợp với điều kiện gia đình. “Tôi mong thành phố sớm triển khai giải quyết dứt điểm vụ việc để người dân ổn định cuộc sống. Cá nhân tôi chấp hành phán quyết của tòa án và chủ trương của thành phố, chỉ mong quyền lợi chính đáng của người dân được xem xét thỏa đáng”, ông Nguyễn Thế Anh chia sẻ. Bà Nguyễn Thị Liên, tòa CT6C: Tôi mong muốn các cơ quan chức năng xem xét thấu đáo hiện trạng từng khu vực, từng tầng, căn hộ để có phương án phù hợp, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến những hộ dân đang sinh sống ổn định.

Bà Nguyễn Thu Hương trao đổi với phóng viên. Ảnh: Đỗ Đạt

Bà Nguyễn Thu Hương, CT6B: “Tôi cơ bản đồng ý với phương án xử lý đối với các căn hộ vi phạm mà ông Thản đưa ra tại phiên toà xét xử. Nguyện vọng của người dân là mức giá đền bù được áp dụng theo đúng mức giá đã được cơ quan chức năng thẩm định và đưa ra hồi tháng 5 vừa qua. Bà Đoàn Thị Nhung, tòa CT6C bày tỏ, nếu căn hộ của mình thuộc diện phải di dời, sẽ nghiêm túc chấp hành. Tuy nhiên, mong có quyết định di dời với phương án phù hợp, có nơi ở mới bảo đảm, đồng thời việc bồi thường cần tính đến giá trị thực tế của căn hộ ở thời điểm hiện tại.

Bà Đoàn Thị Nhung trao đổi với PV. Ảnh: Khánh Huy

Ông Trần Hải Dương, tòa CT6C, đề nghị cơ quan chức năng chỉ đạo chủ đầu tư bảo đảm quyền lợi cho người dân khi di dời. Theo đó, phương án bồi thường cần tính đến căn hộ tương đương về vị trí, diện tích, công năng và cả phần nội thất mà các gia đình đã đầu tư hoàn thiện từ ban đầu. Đồng thời đề nghị xem xét kết quả định giá tài sản đã được cơ quan điều tra thông báo trong năm 2026 làm căn cứ giải quyết.