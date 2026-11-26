Theo đó, về vấn đề dân sự, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên buộc bị cáo Lê Thanh Thản và Công ty Cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes (Công ty Bemes) phải bồi thường cho 79 bị hại với tổng số tiền hơn 259 tỷ đồng.

Bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan tại phiên tòa chiều nay. Ảnh: Khánh Huy

Buộc bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được bồi thường theo danh sách của bản án phải bàn giao trả cho Công ty Bemes căn hộ, nhà ở thấp tầng đã nhận theo giao dịch để Công ty Bemes thực hiện xử lý, khắc phục vi phạm theo quyết định của UBND thành phố Hà Nội.

Công ty Bemes phải chịu hoàn toàn kinh phí di dời, phá dỡ, cải tạo, chuyển đổi công năng và đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu.

Bị cáo Lê Thanh Thản dời tòa sau khi tòa tuyên án. Ảnh: Khánh Huy

Hội đồng xét xử kiến nghị UBND thành phố Hà Nội áp dụng chính sách hỗ trợ cho bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chủ sở hữu các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc công trình phải di dời, phá dỡ theo Nghị quyết 96/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số công trình, dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các bị cáo tại phiên tòa chiều nay. Ảnh: Khánh Huy

Giao UBND thành phố Hà Nội giải quyết theo quy định của pháp luật đối với các căn hộ, nhà ở thấp tầng thuộc sở hữu của bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND và Quyết định 6302/QĐ-UBND ngày 17-11-2026 của UBND thành phố Hà Nội phê duyệt danh mục công trình, hạng mục công trình, phần diện tích được tồn tại có điều kiện; phải di dời, phá dỡ; phải cải tạo, chỉnh trang đô thị hoặc chuyển đổi công năng và giải pháp bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội thiết yếu tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng), phường Kiến Hưng.

Công ty Bemes phải chịu trách nhiệm nộp lại số lợi bất hợp pháp về xây dựng, nghĩa vụ tài chính về đất đai, kinh phí để hoàn thành công năng và các điều kiện để cho các căn hộ, nhà ở thấp tầng được tồn tại có điều kiện theo Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND.