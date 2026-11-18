Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã xét hỏi thông tin các bị cáo được tại ngoại có mặt tại phiên tòa, gồm: Bị cáo Lê Thanh Thản (sinh năm 1950, Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes (Công ty Bemes), Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh), Đỗ Văn Hưng (sinh năm 1968, cựu Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng, quận Hà Đông - cũ, Hà Nội), Nguyễn Duy Uyển (sinh năm 1964, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - cũ), Bùi Văn Bằng (sinh năm 1969, cựu Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng - cũ), Nguyễn Văn Năm (sinh năm 1965, cựu Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ), Vương Đăng Quân (sinh năm 1958, cựu Phó Chánh Thanh tra xây dựng quận Hà Đông - cũ).

Quang cảnh phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Tòa triệu tập 200 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, 519 bị hại nhưng có 100 bị hại có mặt tại phiên tòa. Đại diện những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan dự phiên tòa có: Đại diện UBND phường Kiến Hưng, đại diện ngân hàng BIDV, đại diện Sở Xây dựng thành phố Hà Nội; Công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư quốc tế, Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes (Công ty Bemes)...

Về sự vắng mặt một số người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, bị hại nhưng đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng, phiên tòa diễn ra dài ngày nên các bên có thể đến phiên tòa và các buổi khác nhau, Hội đồng xét xử xem xét triệu tập các đương sự.

Bị cáo trả lời tại phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

Là bị cáo đầu tiên trả lời Hội đồng xét xử, bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận bị cáo là người chịu trách nhiệm chính. Bị cáo khai về quá trình dự án được phê duyệt, xây dựng nhưng chưa hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án, thừa nhận lỗi của Công ty Bemes.

Bị cáo Lê Thanh Thản thừa nhận hành vi gian dối, lừa dối khách hàng. Bị cáo đề xuất hai phương án khắc phục.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Khánh Huy

"Công ty thừa nhận sai phạm, sai quy hoạch, tự ý chuyển đổi công năng, sai mục đích sử dụng từ dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ ở lâu dài. Đề nghị tòa cho bị cáo cơ hội sửa sai. Một là, xin được nộp 50% tiền thu lợi nhuận vào ngân sách Nhà nước. Hai là, cho doanh nghiệp chuyển đổi công năng từ dịch vụ thương mại và văn phòng cho thuê sang căn hộ cho thuê để doanh nghiệp có điều kiện phát triển sau này", bị cáo Lê Thanh Thản nói.

Cũng theo bị cáo Lê Thanh Thản, công ty đã nộp 530 tỷ đồng vào cơ quan thi hành án để đảm bảo thi hành án cho các bị hại.

Trình bày tại tòa, đại diện UBND thành phố Hà Nội thông tin, HĐND thành phố Hà Nội vừa ban hành Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố. Nghị quyết có ý nghĩa rất lớn, giúp bảo vệ lợi ích, an toàn cho người dân; đồng thời cũng mang tính răn đe, xử lý các dự án sai phạm khác trên địa bàn thành phố.

Theo cáo trạng, bị cáo Lê Thanh Thản là người đứng đầu Công ty Bemes, chủ đầu tư dự án CT6 Kiến Hưng. Dự án được phê duyệt quy hoạch năm 2008, gồm hai tháp cao tầng CT6A và CT6B.

Trong đó, CT6A được quy hoạch là chung cư cao cấp với 231 căn hộ, CT6B là khách sạn với 459 phòng. Dự án có 15 căn nhà thấp tầng và khu đất xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo.

Từ tháng 10-2010, khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch, Lê Thanh Thản bị cáo buộc, đã chỉ đạo thi công dự án với hàng loạt thay đổi so với thiết kế được duyệt. Tháng 3-2011, bị cáo đưa ra thông tin quảng cáo không đúng về tính pháp lý của công trình để bán căn hộ.

Hàng trăm khách hàng đã ký hợp đồng, thanh toán tiền mua nhà. Cuối năm 2012-2013, công trình hoàn thành và bắt đầu bàn giao. Tuy nhiên, khi làm thủ tục cấp "sổ đỏ", nhiều căn hộ bị xác định không đủ điều kiện do xây dựng sai quy hoạch.

Cơ quan tố tụng kết luận, hành vi của bị cáo Lê Thanh Thản thu lợi bất chính tổng số tiền hơn 531 tỷ đồng, cũng chính là số tiền gây thiệt hại cho 519 khách hàng, phạm tội “Lừa dối khách hàng”.

Tại kỳ họp thứ bảy, diễn ra ngày 28-10-2026, HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII đã thông qua Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách đặc thù và biện pháp khắc phục hậu quả để giải quyết tồn tại, vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng gắn với cải tạo, chỉnh trang đô thị tại một số dự án trên địa bàn thành phố (thực hiện khoản 2 Điều 8 và khoản 4 Điều 14 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16). Nghị quyết nêu rõ 12 dự án vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng của Tập đoàn Mường Thanh trong diện phải giải quyết. Đây đều là những dự án nhà ở, dự án nhà ở kết hợp dịch vụ thương mại có liên quan đến hàng chục nghìn hộ dân. Nghị quyết khẳng định sự đồng hành, tinh thần trách nhiệm, tính nhân văn, đặt quyền lợi của người dân là trung tâm trong mọi giải pháp khắc phục. Tinh thần này được thể hiện rõ qua một số nội dung mà người dân quan tâm được nêu chi tiết trong Nghị quyết. Nghị quyết là bước đột phá để đưa ra những phương hướng giải quyết cho một dạng tranh chấp mới phát sinh trong quá trình vận hành của xã hội để giải quyết tranh chấp là đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho những người bị xâm phạm quyền lợi. Việc ban hành một cơ chế đặc thù để giải quyết cả vấn đề về chỉnh trang đô thị cũng như đưa ra giải pháp nhanh chóng kịp thời khắc phục hậu quả mà người dân phải gánh chịu do lỗi sai của chủ đầu tư là một hành động cấp thiết, mang tính nhân văn sâu sắc.