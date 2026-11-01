Vụ Tân Thuận Phong: Hơn 410 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 5 bị can trong vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Tân Thuận Phong, Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Đông Dương 3 cùng các đơn vị liên quan ở Hải Phòng.

Trong đó, ông Bùi Văn Bình (64 tuổi, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty Tân Thuận Phong) bị truy tố về hai tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và gây ô nhiễm môi trường.

Ảnh minh hoạ.

Theo cáo trạng, ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo lập hai hệ thống sổ kế toán, để ngoài sổ sách hơn 410 tỷ đồng doanh thu bán phế liệu, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Ngoài ra, ông Bình cùng các bị can liên quan còn bị cáo buộc chuyển giao trái quy định gần 985 tấn chất thải rắn thông thường để chôn lấp, san nền nhà xưởng.

Theo cáo trạng, Công ty Tân Thuận Phong có vốn điều lệ 179 tỷ đồng, hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải, tái chế và kinh doanh phế liệu. Ông Bùi Văn Bình sở hữu hơn 98% vốn điều lệ, trực tiếp quản lý, điều hành và quyết định mọi hoạt động của công ty.

Từ năm 2021 đến tháng 8/2025, trong quá trình xử lý chất thải nguy hại, công ty thu gom được nhiều loại phế liệu như đồng sunfat, kẽm sunfat rồi bán lại cho các cá nhân, doanh nghiệp có nhu cầu.

Tuy nhiên, hoạt động mua bán phế liệu này không có hợp đồng, không xuất hóa đơn GTGT. Ông Bình chỉ đạo Phan Thị Hương Giang, phó trưởng phòng kế toán và Phạm Thị Xuân, thủ quỹ công ty, thu tiền bán phế liệu bằng tiền mặt hoặc nhận chuyển khoản qua tài khoản cá nhân, cáo trạng nêu.

Số tiền này được ghi chép, theo dõi riêng trên phần mềm Excel mà không đưa vào hệ thống kế toán kê khai thuế.

Trong khi đó, kế toán trưởng Nguyễn Thị Tiến và các nhân viên khác vẫn sử dụng phần mềm để theo dõi các khoản doanh thu có hợp đồng, hóa đơn, phục vụ việc kê khai thuế.

Kết quả kiểm tra xác định, trong giai đoạn trên, Công ty Tân Thuận Phong có tổng doanh thu hơn 1.853 tỷ đồng nhưng chỉ hạch toán, kê khai thuế hơn 1.442 tỷ đồng.

Phần doanh thu bán phế liệu hơn 410 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai nộp thuế GTGT.

Theo kết luận giám định của Bộ Tài chính, hành vi này gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 12,3 tỷ đồng.

Không chỉ sai phạm về kế toán, Công ty Tân Thuận Phong còn bị cáo buộc vi phạm quy định về bảo vệ môi trường trong quá trình tiếp nhận, xử lý loại chất thải được gọi là "cát cháy".