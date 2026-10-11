Vụ tấn công vào sân bay quốc tế của Saudi Arabia gây thương vong lớn

Cơ quan Hàng không dân dụng Saudi Arabia (GACA) thông báo, hoạt động tại sân bay đã tạm thời bị đình chỉ, trong khi công tác đánh giá thiệt hại đang tiếp tục được tiến hành. Theo GACA, trong số những người thiệt mạng, có 4 người Saudi Arabia, cùng các công dân của Bangladesh, Mỹ, Jordan, Syria, Palestine và Sudan. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh các cơ sở hàng không dân dụng tại Saudi Arabia liên tục bị tấn công.

Bộ Ngoại giao Saudi Arabia cho biết, những hành khách từ nước ngoài không thể đến nước này do gián đoạn nêu trên hãy liên hệ với các cơ quan đại diện của Saudi Arabia tại quốc gia sở tại để yêu cầu hỗ trợ. Trước đó, sân bay quốc tế King Khalid đã khuyến nghị hành khách liên hệ với hãng hàng không của họ trước khi di chuyển đến sân bay.

Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Saudi Arabia từng bị Houthi tấn công hồi tháng 9 vừa qua. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, các Đại sứ quán Mỹ, Canada, Đức và Tây Ban Nha tại Saudi Arabia cùng ngày đã ra cảnh báo, khuyến nghị công dân tránh đến sân bay King Khalid và các khu vực xung quanh do tình hình an ninh.

Vụ tấn công mới nhất xảy ra sau một loạt cuộc tấn công do lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành nhằm vào các sân bay của Saudi Arabia trong tuần này, gây ra nhiều thương vong, trong đó có cả công dân nước ngoài.

Các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự của Saudi Arabia đã vấp phải sự lên án rộng rãi của cộng đồng quốc tế. Tổng thư ký Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) Jasem Mohamed Albudaiwi kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động quyết liệt nhằm ngăn chặn Houthi. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen khẳng định việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự là không thể chấp nhận được, đồng thời yêu cầu lực lượng này chấm dứt các hành động bạo lực.

Ngày 9-10, Đại diện thường trực của Saudi Arabia tại Liên hợp quốc, ông Abdulaziz Alwasil, phát biểu trước Hội đồng Bảo an rằng Riyadh sẽ không cho phép Yemen trở thành bàn đạp cho các cuộc tấn công chống lại vương quốc này, hoặc gây ra mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải trên Biển Đỏ.

Trong một diễn biến khác, Liên minh Hỗ trợ Chính phủ hợp pháp tại Yemen do Saudi Arabia đứng đầu ngày 10-10 thông báo đã phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm vào lực lượng Houthi, phá hủy hơn 130 mục tiêu.