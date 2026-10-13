Vụ tấn công siêu thị Pháp hé lộ rủi ro từ hàng nghìn hệ thống làm lạnh trực tuyến

Trong hai ngày 11, 12/10, hệ thống tủ đông và phòng bảo quản lạnh tại hàng trăm siêu thị ở Pháp bị tin tặc can thiệp, khiến nhiệt độ tăng cao và khiến cho hàng tấn thực phẩm hư hỏng. Vụ việc được cho là liên quan đến hệ thống làm lạnh của Danfoss, tập đoàn công nghệ Đan Mạch. Cơ quan chức năng Pháp đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công mạng. Ảnh: lemonde.fr

Hàng nghìn giao diện điều khiển của hệ thống làm lạnh vẫn có thể truy cập từ Internet

Theo thông tin mới nhất cập nhật ngày 13/10, dữ liệu từ công cụ tìm kiếm thiết bị kết nối Internet Shodan cho thấy ít nhất 4.500 giao diện quản lý hệ thống Danfoss có thể truy cập trực tuyến.

Công ty an ninh mạng Onyphe nhận định chỉ một tỷ lệ nhỏ thiết bị được ghi nhận đang sử dụng phiên bản phần mềm mới nhất, trong khi các phiên bản lỗi thời vẫn phổ biến.

Tuy nhiên, khả năng truy cập trực tuyến không đồng nghĩa thiết bị có lỗ hổng hoặc đã bị xâm nhập. Rủi ro phụ thuộc vào phiên bản phần mềm, cấu hình bảo mật và cơ chế kiểm soát quyền truy cập của từng hệ thống.

Thông tin này thu hút sự chú ý sau vụ tấn công mạng nhằm vào ít nhất 350 siêu thị tại Pháp, trong đó có Carrefour, Monoprix, Intermarché và Coopérative U. Tin tặc bị cáo buộc can thiệp vào hệ thống làm lạnh, khiến nhiệt độ bảo quản tăng cao và làm hư hỏng thực phẩm tươi sống, đông lạnh. Các cửa hàng bị ảnh hưởng phải loại bỏ những sản phẩm không còn bảo đảm an toàn.

Trước đó, vào ngày 12/10, Danfoss cho biết một số thiết bị thuộc diện liên quan đến vụ việc bị tin tặc tấn công đã hết thời hạn hỗ trợ, không còn được cung cấp các bản cập nhật phần mềm và bảo mật, hoặc đang sử dụng phần mềm cơ sở lỗi thời. Danfoss cũng khuyến nghị khách hàng cập nhật phần mềm cho những thiết bị còn được hỗ trợ và thay thế các hệ thống đã cũ.

Tuy nhiên, thông tin này chưa đủ để xác định tình trạng hỗ trợ hay phiên bản phần mềm của thiết bị là nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công tại các siêu thị Pháp.

Lỗ hổng đã được công bố, nhưng nguy cơ tấn công mạng vẫn cần được kiểm soát

Ngày 9/8/2026, nhóm nghiên cứu Team82 thuộc công ty an ninh mạng Claroty công bố kết quả phân tích bộ điều khiển làm lạnh Danfoss AK-SM 800A. Nghiên cứu xác định nhiều lỗ hổng trong giao diện quản lý trên nền web, bao gồm lỗi có thể cho phép vượt qua cơ chế xác thực và thực thi mã từ xa trên thiết bị bị ảnh hưởng.

Theo Claroty, các lỗ hổng đã được thông báo cho Danfoss theo quy trình công bố có phối hợp. Nhà sản xuất sau đó phát hành phiên bản phần mềm cơ sở R4.3.1 để khắc phục những vấn đề được báo cáo. Claroty khuyến nghị người dùng cập nhật phần mềm, tránh để giao diện quản trị tiếp xúc trực tiếp với Internet và giới hạn truy cập từ xa thông qua mạng quản lý đáng tin cậy hoặc mạng riêng ảo (VPN).

Dù vậy, chưa có bằng chứng công khai xác nhận tin tặc đã khai thác những lỗ hổng do Claroty phát hiện trong vụ tấn công tại Pháp. Việc xác định phương thức xâm nhập vẫn phụ thuộc vào kết quả điều tra.

Vụ việc đặt ra vấn đề không chỉ về phát hiện lỗ hổng, mà còn về cách doanh nghiệp quản lý thiết bị sau khi nhà sản xuất ngừng hỗ trợ. Với những hệ thống vẫn kết nối Internet nhưng không còn được cập nhật bảo mật, việc tiếp tục vận hành mà thiếu biện pháp bảo vệ bổ sung có thể duy trì rủi ro trong thời gian dài.

Đặc biệt, khi thiết bị điều khiển trực tiếp các hoạt động vật lý, hậu quả của một cuộc xâm nhập không dừng ở dữ liệu bị lộ hay hệ thống máy tính bị gián đoạn. Một lệnh điều khiển trái phép có thể làm thay đổi điều kiện bảo quản, gây hư hỏng hàng hóa và tạo ra thiệt hại kinh tế thực tế.

Danfoss là tập đoàn công nghệ có trụ sở tại Nordborg, Đan Mạch, được thành lập năm 1933. Tập đoàn phát triển các giải pháp phục vụ hệ thống làm lạnh, điều hòa không khí, sưởi ấm, điều khiển công suất và thủy lực công nghiệp, với phạm vi hoạt động tại hơn 100 quốc gia. Trong lĩnh vực làm lạnh thương mại, Danfoss cung cấp các thiết bị và hệ thống điều khiển giúp giám sát, điều chỉnh hoạt động của thiết bị lạnh và nhiệt độ bảo quản. Dòng AK-SM 800A là bộ quản lý hệ thống, có giao diện điều khiển trên nền web để theo dõi và quản lý thiết bị làm lạnh. Các hệ thống này có vai trò trong hoạt động bảo quản thực phẩm tại siêu thị. Vì vậy, nếu thiết bị điều khiển bị truy cập trái phép hoặc vận hành sai lệch, hậu quả có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệt độ bảo quản và chất lượng hàng hóa.