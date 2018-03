Vụ tẩm xăng đốt 2 cô gái: Lời khai của gã trai tàn độc 'bắt cá 2 tay'

Mặc dù có 2 con, đang ly thân vợ nhưng Định vẫn công khai qua lại với H. và còn yêu một cô gái khác ở phường Khai Quang.

Ngày 30/3, Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Dương Tiến Định (tên gọi khác Định Trọc, SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) để điều tra về hành vi giết người.

Định là nghi phạm đổ xăng đốt bạn gái là chị H. (23 tuổi, ở huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc) và chị M. (20 tuổi, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội) làm hai nạn nhân bị bỏng nặng.

Theo điều tra, Định đã có vợ và 2 con nhưng hiện hai vợ chồng đã ly thân. Năm 2016, Định có quen biết và nảy sinh tình cảm với H. Thi thoảng, Định lui tới phòng trọ của chị H. Dù có tình cảm với chị H. nhưng Định còn yêu một cô gái khác ở phường Khai Quang.

Đối tượng Dương Tiến Định - Ảnh: Công an Nhân dân

Với tướng mạo dữ dằn, xăm trổ đầy mình, đầu cạo trọc Định được dân “anh chị” gọi là Định “trọc”. Quanh Định luôn có nhiều đàn em theo chân, sẵn sàng nghe lệnh phục vụ.

Khoảng 4h ngày 20/3, Định đến phòng trọ của chị H nhưng bạn gái không có nhà. Định gọi điện thoại, nhắn tin nhiều lần bảo bạn gái về nhưng mãi không thấy nên đối tượng bực tức.

Sau khi sử dụng ma túy đá, Định gọi điện thoại nhờ một người bạn mua hộ một chai xăng khoảng 1,5L.

Trưa cùng ngày, chị H. và chị M. về phòng trọ thì xảy ra cãi nhau với Định. Trong lúc to tiếng, Định bất ngờ dùng chai xăng đổ lên người bạn gái và chị M. rồi bật lửa đốt trước khi mở cửa bỏ trốn.

Hành động tàn độc của Định khiến chị H. bị bỏng 95% cơ thể, còn M. bị bỏng 65%.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 20/3, Công an TP Vĩnh Yên và Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được tin báo, khoảng 13h cùng ngày, tại phòng trọ số 1, khu trọ thuộc phường Liên Bảo, TP Vĩnh Yên của nhà anh Hoàng Ngọc Thanh bị cháy. Hậu quả khiến 2 cô gái bị bỏng nặng.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường và thu giữ một ít ma túy đá, 1 coóng sử dụng ma túy tại căn phòng nêu trên...

Căn cứ vào kết quả khám nghiệm và tài liệu xác minh, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, có đối tượng đã dùng xăng đốt 2 cô gái.

Ngày 21/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án giết người, huy động lực lượng điều tra vào cuộc. Tuy nhiên, do nạn nhân đã hôn mê nên việc lấy lời khai không thực hiện được, vì thế quá trình điều tra rất khó khăn.

Khu nhà trọ tại phường Liên Bảo của nhà anh Thanh có tổng số 6 phòng trọ, đã có người thuê trọ ở 5 phòng.

Tháng 1/2018, H. đến thuê phòng số 1 và ở trọ tại đây. Bản thân H. làm nghề tự do, trong sinh hoạt không mâu thuẫn với hàng xóm. Từ manh mối về các mối quan hệ của H. nổi lên có Dương Tiến Định, bạn trai của nạn nhân.

Sau khi thu thập chứng cứ, ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt giữ đối với Dương Tiến Định về hành vi giết người.

Ngay sau đó, các đơn vị của Công an tỉnh Vĩnh Phúc cùng vào cuộc. Lúc này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cũng xác định, Định đang trong “tấm ngắm” của cơ quan Công an liên quan đến ma túy.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện Định đang lẩn trốn tại một ngôi nhà hẻo lánh thuộc Trại Giao (Vĩnh Yên) với một số đối tượng khác.

Trong đêm tối, 15 cán bộ chiến sỹ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bao vây ngôi nhà, phá cửa khống chế Định cùng đàn em của anh ta trước sự ngỡ ngàng của đối tượng; thu giữ 2 gam ma túy đá.

Hiện nay, ngoài tội danh giết người, cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ, xử lý Dương Tiến Định về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Dưới góc độ pháp lý, luật gia Nguyễn Đức Hùng nhìn nhận, với hành vi cố ý dùng xăng đổ lên người 2 thiếu nữ rồi châm lửa đốt của Định, cơ quan công an khởi tố về hành vi giết người là hoàn toàn có cơ sở. Hành vi của đối tượng là cố ý và việc sử dụng xăng đổ lên người nạn nhân đốt thì hậu quả sẽ khôn lường. Và thực tế cho thấy, 2 cô gái bị thương rất nặng.

Hành vi này của Định xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe tính mạng của 2 thiếu nữ nên sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.Theo luật gia Hùng, hành vi của Định có dấu hiệu vi phạm vào điểm a (giết 2 người trở lên), điểm n (có tính chất côn đồ) Điều 123 BLHS 2015, đối tượng Định đối mặt với khung hình phạt lên đến tử hình.

Còn luật sư Nguyễn Anh Thơm (Trưởng VPLS Nguyễn Anh, Đoàn Luật sư TP.Hà Nội) khẳng định: Trong cùng một thời điểm, hành vi phạm tội của đối tượng đã xâm phạm đến 2 khách thể BLHS điều chỉnh, đó là tính mạng con người và quyền sở hữu về tài sản. Hành vi phạm tội của đối tượng đã cấu thành Tội giết người và hủy hoại tài sản.

Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm a, i, n, khoản 1 Điều 123 và Điều 178 BLHS 2015. Hậu quả, hai cô gái không bị tử vong do được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng đối tượng vẫn phải chịu trách nhiệm về Tội giết người trong trường hợp phạm tội chưa đạt theo Điều 15 BLHS 2015.

Theo quy định tại Điều 57 BLHS 2015 quyết định, hình phạt trong trường hợp phạm tội chưa đạt quy định nếu điều luật được áp dụng có quy định hình phạt cao nhất là tù chung thân hoặc tử hình thì áp dụng hình phạt tù không quá 20 năm.

Trường hợp, nếu trong quá trình điều trị, do bị bỏng quá nặng dẫn tới một trong hai người tử vong thì đối tượng phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình về Tội giết người.

Trong quá trình bắt giữ đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ ma túy của đối tượng nên theo quy định của pháp luật sẽ bị xử lý về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy theo Điều 249 BLHS 2015.

"Dù hai nạn nhân không bị tử vong nhưng hậu quả thương tật để lại suốt cuộc đời, cả về thể trạng và tinh thần. Hành vi phạm tội của đối tượng không những xâm phạm đến tính mạng, tài sản của người khác được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất trật tự trị an trên địa bàn, gây bất bình trong dư luận quần chúng nên cần thiết phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật" - Luật sư Nguyễn Anh Thơm chia sẻ.

Cự Giải (T/h)