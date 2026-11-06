Vụ tài xế xe khách bỏ chạy khi bị CSGT kiểm tra: Kết quả dương tính với ma tuý

Trước đó, rạng sáng ngày 05/11, qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận thông tin từ cơ sở về một tài xế xe khách có biểu hiện nghi sử dụng ma túy, Trạm CSGT Đức Phổ - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã chủ động triển khai lực lượng tuần tra, kiểm soát, xác minh.

Đến 6h30’ cùng ngày, Tổ công tác của Trạm CSGT Đức Phổ phát hiện và tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô khách H.H. do tài xế N.N.L. điều khiển tại khu vực trước cổng Trường THPT Đức Phổ 2 (xã Khánh Cường, Quảng Ngãi). Qua kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện tài xế vi phạm quy định về nồng độ cồn. Tuy nhiên, trong quá trình lấy mẫu nước tiểu để kiểm tra chất ma túy, tài xế N.N.L. bất ngờ trèo tường bỏ chạy. Tổ công tác đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và đưa tài xế về Công an xã Khánh Cường để phối hợp kiểm tra, làm rõ. Kết quả kiểm tra xác định tài xế N.N.L. dương tính với Methamphetamine (ma túy đá). Bước đầu, tài xế khai nhận đã sử dụng ma túy và do lo sợ bị phát hiện nên bỏ chạy khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra.

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế N.N.L

Hiện vụ việc đã được Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi bàn giao cho phòng chức năng tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ, để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, hành vi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ mà trong cơ thể có chất ma túy hoặc chất kích thích khác mà pháp luật cấm sử dụng là hành vi bị nghiêm cấm. Tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 238/2026/NĐ-CP), đã quy định: người điều khiển xe ô tô trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy thuộc trường hợp bị xử phạt nghiêm khắc, đồng thời áp dụng hình thức xử lý giấy phép lái xe theo quy định.

Việc xác định hành vi vi phạm, căn cứ xử phạt và hình thức xử lý đối với tài xế N.N.L. sẽ được thực hiện trên cơ sở kết quả kiểm tra, xác minh và hồ sơ vụ việc.