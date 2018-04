Vụ tài xế bẻ lái cứu 2 nữ sinh: Bất ngờ trước thông tin của chủ xe

Ông Đồng Xuân Công (là chủ xe tải do tài xế Đỗ Văn Tiến điều khiển) cho rằng cú bẻ lái gấp cứu mạng 2 nữ sinh trong vụ tai nạn ngày 29/3 vừa qua trên đoạn đường chạy qua xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) là do lái kém.

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: Tuổi Trẻ

Trao đổi với Báo Người Lao Động ngày 1/4, ông Đồng Xuân Công (là chủ xe tải do tài xế Đỗ Văn Tiến điều khiển; hiện trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) cho rằng cú bẻ lái gấp cứu mạng 2 nữ sinh trong vụ tai nạn ngày 29/3 vừa qua trên đoạn đường chạy qua xã Hòa Bình (huyện Thủy Nguyên) là do lái kém. "Tôi lái xe đã được gần 20 năm rồi. Pha lái xe đấy là do lỗi tài xế, tài xế xử lý quá kém thì mới như thế. Nếu là tôi chạy thì không bao giờ xảy ra vụ tai nạn đấy được"-ông Công nhận xét.

Ông Công cho biết thêm cách đây 1 tháng, ông bị bệnh đau lưng, thái hóa cột sống không lái được xe nên thuê ông Đỗ Văn Tiến chạy. Vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn, ông Công cũng đang ngồi trên ca bin xe tải đi kèm ông Tiến.

Ông Công khẳng định xe tải thuộc dòng xe ben lại chở nặng nên chạy không nhanh được, vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải chạy không quá 50 km/giờ.

Vị chủ xe cũng cho hay: "Chỉ riêng tiền sửa chữa chiếc xe Toyota cũng mất 245 triệu đồng. Chúng tôi đã thỏa thuận xin rút tiền xuống nhưng phía bên kia (chủ xe Toyota - PV) chưa đồng ý. Vì vậy, phải chờ vào kết quả giải quyết vào sáng thứ 2 tới (sáng ngày 2-4 - PV) tại công an huyện. Hiện gia đình anh Tiến không có khả năng chi trả nên trước mắt tôi (chủ xe - PV) phải có trách nhiệm".

Trước đó, thông tin trên Zing.Vn, khoảng 13h ngày 29/3, trên đường 359C (thuộc xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên), ông Đỗ Văn Tiến (41 tuổi, trú Thủy Nguyên) điều khiển xe tải chở đá. Khi đang lưu thô

ng đúng phần đường của mình, ông Tiến buộc phải “bẻ lái” gấp, để tránh tông phải hai nữ sinh đi cùng chiều, vừa bị đổ xe máy và ngã văng ra đường.

Sau cú “bẻ lái” gấp, xe tải của ông Tiến va chạm với hai xe đang đỗ ở vỉa hè và lật nghiêng, đá đổ tràn ra đường.

Toàn bộ quá trình “bẻ lái” gấp để tránh vụ tai nạn được camera an ninh của nhà dân ghi lại. Sau đó, đoạn băng ghi lại cảnh này đã được đăng tải trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận khen ngợi tài xế xe tải xử lý tình huống tốt, không gây thương vong về người.

