Vụ tai nạn xe khách tại Gò Găng: Tài xế không có nồng độ cồn, ma tuý

Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, vụ tai nạn xe khách khiến 2 nạn nhân tử vong là ông Nguyễn Đình P. (1963, trú tổ dân phố Phú Thành, phường An Nhơn Bắc), người điều khiển xe máy biển số 77P2-04xx và bà Bùi Thị X. (SN 1966, trú thôn Bình Long, xã Phù Mỹ Nam), hành khách trên xe khách.

Tại thời điểm xảy ra va chạm, cả 2 nạn nhân bị thương nặng và tử vong trong quá trình được cứu hộ, đưa đi cấp cứu. Vụ tai nạn làm 3 phương tiện liên quan hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 95 triệu đồng.

Hiện trường vụ tai nạn

Qua kiểm tra nhanh, các tài xế đều không có nồng độ cồn, âm tính với ma tuý.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 ngày 23-9, xe khách giường nằm BKS 77F-005.xx do Nguyễn Văn C. (1990, trú tổ dân phố Trường An 2, phường Hoài Nhơn) điều khiển, lưu thông theo hướng Nam - Bắc. Khi đến nút giao quốc lộ 1 - quốc lộ 19B, xe khách xảy ra va chạm với xe máy BKS 77F2-04xx do ông Nguyễn Đình P. điều khiển.

Sau va chạm, xe khách tiếp tục tông vào xe taxi BKS 60E-006.xx đang đậu gần đó rồi lật tại vòng xuyến của nút giao. Vụ tai nạn khiến ông P. và một nữ hành khách trên xe khách tử vong. Một số người khác bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Xe khách hư hỏng nặng sau va chạm

Cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai cho biết đã tiếp nhận điều trị 4 nạn nhân liên quan vụ tai nạn. Trong số này có 3 mẹ con gồm chị Nguyễn Thị S. (1994), Nguyễn Ngọc Khánh L. (2021) và Nguyễn Ngọc Gia H. (2025, cùng trú phường Bình Định, tỉnh Gia Lai).

Chị S. bị gãy xương dưới chày cổ chân; 2 cháu bé chỉ bị xây xát nhẹ, không ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Nạn nhân bị thương nặng nhất là chị Võ Thị X. (1998, trú phường Hoài Nhơn Đông), bị đa chấn thương vùng bụng, gối, cột sống ngực, thắt lưng; gãy xương ngồi, xương mu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu, chụp CT, X-quang và kiểm tra tình trạng chấn thương cho các bệnh nhân. Hiện các nạn nhân tiếp tục được điều trị, theo dõi tại bệnh viện; những trường hợp còn lại cơ bản ổn định, không ảnh hưởng đến tính mạng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.