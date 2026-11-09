Vụ tai nạn ở đường bao biển khiến cháu bé tử vong: 2 tài xế ô tô bị khởi tố

Ngày 9/11, Công an TP Quảng Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Tùng (SN 1993, trú phường Mông Dương) và Nguyễn Quang Tùng (SN 1967, trú tại phường Cửa Ông) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an TP Quảng Ninh

Theo tài liệu điều tra, ngày 28/9, Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe ô tô BKS 14H-109.29 chở 3 người trên xe (hành khách không thắt dây an toàn) chạy hướng Hạ Long về Cẩm Phả với tốc độ khoảng 80km/h.

Khi đến đoạn đường có điểm mở quay đầu tại Km17+700 thuộc khu phố 7, phường Quang Hanh, Nguyễn Thanh Tùng không giảm tốc độ nên đã đâm vào xe ô tô BKS 14C-364.78 do Nguyễn Quang Tùng điều khiển đang quay đầu.

Hậu quả, vụ việc làm hành khách trên xe của Nguyễn Thanh Tùng bị thương, trong đó có một cháu nhỏ thương tích nặng đã tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Thanh Tùng điều khiển xe ô tô không chú ý quan sát, không giảm tốc độ để đảm bảo an toàn nên đã đâm vào xe ô tô của Nguyễn Quang Tùng.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Tùng điều khiển ô tô trong quá trình quay đầu xe có lỗi không chú ý quan sát, không bảo đảm an toàn khi chuyển hướng, cản trở lưu thông của xe ô tô còn lại, dẫn tới va chạm giữa hai phương tiện.

Hiện vụ án đang được Công an TP Quảng Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.