Vụ tai nạn khi khai thác đá ở Nghệ An, hai người chết

Mỏ đá 99 sau khi xảy tai nạn

Thi thể hai nạn nhân đã được đưa về nhà khâm lượm ngay trong đêm để chuẩn bị an táng vào sáng mai. Hai nạn nhân trú tại xóm Đại Huệ, xã Bạch Hà (cách mỏ đá 99 khoảng vài trăm mét)

Trước đó, lúc 15g 10 cùng ngày, hai nhân công này đang khai thác trên mỏ đá 99 thì bị rơi. Nạn nhân đầu tiên là anh Đặng Văn Hạnh, 41 tuổi, tử vong tại chỗ. Nạn nhân thứ hai là anh Đặng Văn Hoàng, 25 tuổi bị thương rất nặng, đã được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đô Lương cấp cứu nhưng không qua khỏi. Được biết, anh Hạnh là chú ruột của anh Hoàng.

Ngay sau vụ tai nạn, hiện trường vụ mỏ đá 99 được chính quyền địa phương bảo vệ nghiệm ngặt và báo cao tới Công an xã và cơ quan chức năng.

Lãnh đạo xã Bạch Hà xác nhận thông tin “có vụ tai nạn xảy ra tại mỏ đá 99” trong ngày.