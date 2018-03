Vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách: Xử lý khách quan, đúng người, đúng tội

Trao đổi bên lề Hội nghị sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I/2018, sáng 30/3, ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe cứu hỏa và xe khách trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ ngày 18/3 là vụ tai nạn giao thông đầu tiên xảy ra giữa phương tiện cứu hộ, cứu nạn của lực lượng chức năng với phương tiện tham gia giao thông trên đường cao tốc.

Hiện trường vụ tai nạn ngày 18/3. Ảnh: TTXVN phát

“Nguyên nhân chúng tôi đang chờ kết luận chính thức của cơ quan điều tra”, ông Khuất Việt Hùng cho biết.

Xử lý hành vi điều khiển xe đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc

Theo ông Khuất Việt Hùng, đây là tình huống đầu tiên xảy ra nên kinh nghiệm trong điều khiển phương tiện của người lái xe khách và chiến sĩ điều khiển xe phòng cháy, chữa cháy còn có những hạn chế nhất định. Vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết mưa phùn, ánh sáng rất hạn chế, trong khi tốc độ của các phương tiện tham gia giao thông rất lớn. Mặc dù hậu quả vụ tai nạn là nghiêm trọng, đã có thiệt hại về người và tài sản nhưng ông Khuất Việt Hùng cho rằng vẫn còn may mắn bởi thiệt hại chưa phải quá lớn, khi mà trên xe khách rất đông người và trên xe cứu hỏa cũng 6 - 7 người.

“Đây là bài học của cơ quan chức năng, của những người làm công tác tổ chức, quản lý giao thông, của công tác chỉ huy, điều phối và phối hợp lực lượng trong cứu hộ, cứu nạn”, ông Hùng nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết luật pháp đã quy định xe cứu hỏa khi thực hiện nhiệm vụ có quyền ưu tiên và quyền ưu tiên tối cao trong việc tham gia giao thông. Tuy nhiên, nếu việc tập luyện, thao diễn, diễn tập nhuần nhuyễn hơn, chặt chẽ hơn và phối hợp giữa các lực lượng hài hòa, nhịp nhàng hơn, chắc chắn vụ tai nạn giao thông này có thể tránh được.

Trước dư luận về việc cao tốc đang sửa chữa nhưng thiếu cảnh báo, ông Khuất Việt Hùng cho biết “cũng có ý kiến nói rằng là đường cao tốc đang sửa chữa, tại sao vẫn để duy trì tốc độ tối đa. Tuy nhiên, ở đây chúng ta khẳng định những đoạn tuyến hiện đang cho lưu thông, những cảnh báo về tổ chức giao thông là tương đối đầy đủ”.

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải quan tâm chỉ đạo các chủ đầu tư, những đơn vị quản lý, khai thác đường cao tốc tăng cường việc cảnh báo bằng những đèn, bảng, biển báo có cường độ sáng tốt hơn; chủ động thông tin khi xảy ra va chạm, tai nạn để các phương tiện biết sớm, điều tiết tốc độ phù hợp khi đi đến khu vực hiện trường, đảm bảo lưu lượng dòng xe thoát theo đúng điều tiết giao thông.

Đề cập đến việc có hay không sửa quy định xe ưu tiên được đi ngược chiều trên đường cao tốc, ông Khuất Việt Hùng cho biết, quy định của Việt Nam cũng giống như quy định của các quốc gia khác. Vấn đề đặt ra là phải tổ chức tập huấn, thao diễn thường xuyên để những người tham gia giao thông trên cao tốc biết không đi vào làn dừng khẩn cấp, giữ làn dừng khẩn cấp cho các phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Hiện nay, người dân chưa có thói quen đó. Đồng thời, phải tăng cường xử lý hành vi vi phạm trên đường cao tốc, đặc biệt là hành vi điều khiển xe đi vào làn khẩn cấp trên đường cao tốc, bởi, đây là làn chỉ dành cho xe trong trường hợp khẩn nguy. “Hiện nay, khi xảy ra ùn ứ là đi xe chiếm hết làn đó, không có làn đường dành cho phương tiện cứu hộ, cứu nạn nữa”, ông Hùng cho hay.

Không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người ngay

Thông tin về vụ việc này, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, ngày 18/3 xảy ra liên tiếp hai vụ va chạm, 4 vụ tai nạn giao thông, gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng, trong đó có vụ tai nạn giao thông giữa xe cứu hỏa với xe khách. Trong sáu vụ đã xảy ra làm chết 5 người, bị thương 5 người. Xảy ra tại địa bàn huyện Thường Tín 4 vụ, huyện Phú Xuyên 2 vụ. Tất cả các vụ tai nạn xảy ra trên đoạn đường khoảng 10 km từ km192 - km202. 5 vụ do xe đi sau đâm vào phía sau xe đi trước cùng chiều. Nguyên nhân điều tra ban đầu xác định là do lái xe không giữ khoảng cách an toàn trong điều kiện trời mưa, đường trơn, có sương mù làm giảm tầm nhìn của lái xe và giảm hiệu quả xử lý phanh của xe ô tô.

“Riêng vụ tai nạn giữa xe cứu hỏa và xe khách, hiện nay, Công an thành phố Hà Nội giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự PC45 khẩn trương tiến hành điều tra để xác định nguyên nhân. Khi nào cơ quan điều tra có kết luận, Bộ Công an sẽ có thông báo chính thức”, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Tuấn nói và cho biết thêm “Điều 22 Luật Giao thông đường bộ quy định rất rõ. Do vậy, việc điều tra của cơ quan công an phải làm rất thận trọng, tỉ mỉ, khách quan, xử lý đúng người, đúng tội, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người ngay”.

Chu Thanh Vân (TTXVN)