Vụ tai nạn 4 người tử vong: Hải Phòng tổng rà soát các 'lò độ xe'

Như Báo Sức khỏe và Đời sống đã đưa tin, vào khoảng 01h15 ngày 25/10, tại đại lộ Võ Văn Kiệt (thuộc TDP Trần Thái Nguyễn, phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) xảy ra va chạm giữa 2 xe mô tô làm 4 người thiệt mạng.

Cụ thể, xe mô tô BKS 15AA - 763.xx do Đ.T.Đ (SN 2010, trú tại xã Vĩnh Lại), phía sau chở Đ.M.H (SN 2010, trú tại xã Ninh Giang) va chạm xe mô tô BKS 34E1 – 412xx do Đ.M.Q (SN 2005) chở Đ.A.T (SN 2010, cùng trú tại xã Vĩnh Lại).

Khu vực xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy làm 4 người tử vong. Ảnh: Đ.Tùy.

Vụ va chạm giữa 2 phương tiện khiến Đ.M.Q tử vong tại hiện trường. Đối với 3 nạn nhân còn lại (Đ.T.Đ, Đ.M.H, Đ.A.T) được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương nặng nên không qua khỏi.

Liên quan đến vụ tai nạn nói trên, Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm siết chặt trật tự an toàn giao thông.

Tại hiện trường, Phó Giám đốc Công an thành phố cùng lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng hệ thống hạ tầng giao thông, gồm: vạch kẻ đường, đèn chiếu sáng, hệ thống biển báo, đèn tín hiệu cũng như công tác tổ chức giao thông tại những điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Gia đình tổ chức hậu sự cho các nạn nhân. Ảnh: Đ.Tùy.

Ngay sau khi đánh giá thực tế hiện trường, Phó Giám đốc Công an thành phố đã chủ trì cuộc họp nhanh với các đơn vị để quán triệt, chấn chỉnh công tác điều hành và phân công nhiệm vụ.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn yêu cầu lực lượng CSGT chủ động tuần tra tại các tuyến, địa bàn trọng điểm vào ban đêm, cuối tuần và các sự kiện lớn trong tháng 11.

Các đơn vị gồm: CSGT, lực lượng HP22 và công an cơ sở phối hợp chặt chẽ, không chồng chéo dưới sự chủ trì của Phòng Cảnh sát hình sự.

Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: Cơ quan Công an.

Phó Giám đốc Công an thành phố cũng chỉ đạo tổng rà soát, xử lý nghiêm các "lò độ xe" và xe độ chế; đồng thời quy trách nhiệm cho Công an cấp xã, phường nếu để vi phạm tồn tại. Cùng với đó, công tác chia sẻ thông tin nghiệp vụ giữa lực lượng hình sự và công an cơ sở cần được thực hiện thông suốt, khắc phục tình trạng hoạt động riêng rẽ.