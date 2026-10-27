Vụ tài khoản bốc hơi 95 triệu đồng: Vì sao khách hàng không đăng ký nhưng Bảo Kim vẫn tự đồng trừ tiền?

Liên quan tới vụ khách hàng bị trừ hơn 95 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng và Bảo Kim là đơn vị trung gian thanh toán, ngày hôm nay (27/10) anh Phạm Minh Cảnh cho biết:

“Mình xin khẳng định theo hiểu biết và lịch sử sử dụng của bản thân thì từ trước đến nay, mình chưa từng sử dụng dịch vụ của Bảo Kim và cũng chưa từng chủ động đăng ký tài khoản tại Bảo Kim.

Trong quá trình xác minh, phía Bảo Kim cũng đã phản hồi rằng, theo thông tin họ kiểm tra được, hiện chưa có thông tin đăng ký dịch vụ của mình.

Vậy nên, câu hỏi đặt ra không đơn thuần là khách hàng có thể liên kết ví điện tử hay không, mà là: nếu mình chưa từng đăng ký hoặc sử dụng dịch vụ, thì cơ sở nào để các giao dịch liên quan đến tài khoản ngân hàng của mình được thực hiện thông qua đơn vị trung gian thanh toán?”.

Bảo Kim là trung gian thanh toán trong vụ anh Cảnh bị trừ 95 triệu đồng dù không thực hiện giao dịch mua bán.

Cùng ngày (27/10), trao đổi với phóng viên Tạp chí Tiếp thị và Gia đình, tổng đài của Bảo Kim cho biết các nội dung mà khách hàng Phạm Minh Cảnh băn khoăn đã được Bảo Kim phản hồi.

Theo đó, qua tra cứu theo địa chỉ email, số điện thoại và số tài khoản của anh Phạm Minh Cảnh, Bảo Kim chưa ghi nhận các thông tin này trên hệ thống của Bảo Kim.

Điều này được hiểu là email, số điện thoại của anh Phạm Minh Cảnh chưa được sử dụng để mở tài khoản ví điện tử hoặc đăng ký sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán của Bảo Kim.

Tuy nhiên, việc chưa ghi nhận tài khoản đăng ký tại Bảo Kim không loại trừ khả năng có giao dịch từ tài khoản ngân hàng của anh Phạm Minh Cảnh được xử lý qua cổng thanh toán Bảo Kim khi thanh toán tại website của đơn vị bán hàng.

Đối với 03 giao dịch thanh toán từ tài khoản ngân hàng của anh Phạm Minh Cảnh được thanh toán bằng hình thức tài khoản ngân hàng trên cổng thanh toán điện tử của Bảo Kim được tích hợp trên kênh bán hàng trực tuyến của đơn vị bán hàng.

Sau khi thanh toán thành công, đơn vị bán hàng sẽ liên hệ với đơn vị vận chuyển để chuyển hàng hoặc theo phương thức nhận hàng mà người mua đã khai báo tùy chọn để giao nhận.

Hiện Bảo Kim đã gửi toàn bộ chứng từ về hai giao dịch phát sinh đang tra soát đã thu thập từ đơn vị bán hàng cho ngân hàng, anh Phạm Minh Cảnh nên liên hệ ngân hàng để cập nhật thông tin.