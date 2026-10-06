Vụ sụt lún tại Đức Cơ: Khoanh vùng cảnh báo, đề nghị khảo sát chuyên sâu

Clip hiện trường nứt toác, sạt trượt tại xã Đức Cơ.

Theo UBND xã Đức Cơ, hiện tượng nứt đất, sụt lún tại thôn Chư Ti 4 đã xuất hiện từ những năm trước nhưng mức độ nhẹ. Đến cuối tháng 8/2026, sau thời gian mưa lớn kéo dài, tình trạng nứt, sụt hạ và sạt trượt diễn biến rõ hơn.

Qua kiểm tra sơ bộ, khu vực có dấu hiệu biến dạng nền đất khoảng 0,9 héc-ta. Một số khe nứt rộng 30-60cm, độ sâu quan sát 1-1,5m; có vị trí bề mặt đất hạ thấp khoảng 1m và xuất hiện dấu hiệu sạt, trượt về phía khe suối. Tình trạng này có nguy cơ ảnh hưởng đến đất sản xuất, cây trồng, hệ thống tưới và an toàn của người dân.

Theo đánh giá sơ bộ, tại thôn Chư Ty 4 không còn là những vết nứt bề mặt đơn lẻ mà đã hình thành một khu vực biến dạng nền đất tương đối rõ, với tình trạng nứt đất, sụt hạ cục bộ và có dấu hiệu sạt, trượt về phía khu vực khe suối.

Những vết nứt toác kéo dài hàng trăm mét trong vườn cà phê của người dân.

UBND xã Đức Cơ xác định trước mắt cần khoanh vùng khu vực nguy hiểm, cắm cọc, dây và biển cảnh báo, nhất là tại khu vực sát suối và đường tiếp cận khu sản xuất. Người dân được khuyến cáo không đi vào các vị trí có khe nứt sâu, mép sạt trượt khi trời mưa hoặc ngay sau mưa lớn và người không có nhiệm vụ tiếp cận khu vực này.

Địa phương cũng đề nghị người dân không tự ý san lấp khe nứt, đào đất, tập kết tải trọng lớn hoặc đưa máy móc nặng vào khu vực có dấu hiệu mất ổn định. Các đường ống tưới cần được kiểm tra, hạn chế để nước tập trung chảy trực tiếp vào khe nứt. Sau mỗi đợt mưa, cần theo dõi, ghi nhận sự thay đổi của các vết nứt và báo ngay cho chính quyền nếu xuất hiện dấu hiệu bất thường.

UBND xã Đức Cơ kiến nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai sớm cử đơn vị chuyên môn phối hợp kiểm tra hiện trường; hỗ trợ khảo sát địa chất, địa mạo, thủy văn, nước mặt và nước dưới đất để xác định nguyên nhân, cơ chế phát sinh, chiều sâu và phạm vi ảnh hưởng.

Đồng thời, đề nghị Sở hướng dẫn phân vùng nguy cơ, xác định ngưỡng cần sơ tán hoặc hạn chế sản xuất và đề xuất giải pháp kỹ thuật xử lý, khắc phục phù hợp.

Nhiều vị trí đã bị sụt lún, sạt trượt.

Như CAO đã phản ánh, sau nhiều tháng mưa lớn, hàng trăm mét đất tại thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai xuất hiện nhiều vết nứt toác, sụt lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ sạt trượt, đe dọa tài sản và an toàn của người dân.

Tại khu vực này ghi nhận vết nứt kéo dài khoảng 300m, sâu hơn 1m, có những đoạn không nhìn thấy đáy. Các vị trí này còn xuất hiện tình trạng sạt lở, cuốn trôi hàng nghìn mét vuông đất sản xuất. Các vết nứt nằm gần khu vực khe suối, trong khi mùa mưa vẫn diễn biến phức tạp, làm gia tăng nguy cơ sạt trượt với khối lượng lớn.