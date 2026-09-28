Vụ suất ăn 'toàn tóp mỡ': Trường tạm dừng ăn bán trú

Hình ảnh thức ăn trong suất bán trú tại trường tiểu học Quảng Bị I lan truyền trên mạng ngày 23/9.

Theo thông báo của trường Tiểu học Quảng Bị I, nhà trường tạm dừng tổ chức bữa ăn bán trú đối với học sinh từ ngày 28/9 do chưa đảm bảo đầy đủ điều kiện theo quy định. Thông báo được đưa ra sau khi UBND xã Quảng Bị yêu cầu dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ nấu ăn với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long.

Hiện nay, địa phương đang khẩn trương thực hiện việc lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ nấu ăn bảo đảm đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và hướng dẫn của thành phố. Sau khi UBND xã hoàn thành việc lựa chọn đơn vị đủ điều kiện, nhà trường sẽ thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyền theo quy định.

Trong thời gian này, nhà trường đề nghị phụ huynh chủ động bố trí đưa, đón học sinh đúng giờ, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh trong quá trình đưa, đón.

Nhà trường cho biết rất mong nhận được sự chia sẻ, thông cảm và phối hợp của phụ huynh trong thời gian nhà trường và UBND xã thực hiện các thủ tục cần thiết, nhằm bảo đảm bữa ăn bán trú của học sinh được tổ chức an toàn, chất lượng và đúng quy định.

Nhà trường sẽ thông báo kịp thời tới phụ huynh ngay khi đủ điều kiện để tổ chức ăn bán trú trở lại, nhằm bảo đảm những điều kiện tốt nhất cho học sinh.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, anh L.H., phụ huynh tại trường Tiểu học Quảng Bị I, cho biết thông báo được gửi đến phụ huynh vào tối muộn ngày 27/9. Thời điểm này, nhiều phụ huynh đã ngủ nên không đọc được thông báo, dẫn đến bị động vào sáng hôm sau.

Theo anh H., hiện tại, nhà trường và địa phương chưa có hỗ trợ gì sau thông báo tạm dừng bán trú, khiến nhiều phụ huynh phản ánh gặp khó khăn trong việc đưa đón, chăm sóc trẻ.

"Hiện chưa có thông báo về thời gian tổ chức lại bán trú", anh H. cho hay.

Trước đó, ngày 23/9, một số phụ huynh tại trường Tiểu học Quảng Bị I đã phản ánh các vấn đề liên quan đến bữa ăn bán trú và đề nghị làm rõ nguồn gốc, chất lượng thực phẩm sử dụng tại trường.

Ngày 24/9, Đoàn kiểm tra liên ngành số 4 do bà Trần Lưu Hoa, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội làm trưởng đoàn, đã tiến hành rà soát đột xuất công tác tổ chức bữa ăn bán trú tại trường Tiểu học Quảng Bị I. Đoàn công tác ghi nhận nhiều bất cập trong khâu quản lý hồ sơ cũng như vận hành thực tế.

Ngày 27/9, UBND xã Quảng Bị ban hành văn bản về việc dừng hợp đồng cung cấp dịch vụ suất ăn bán trú tại các trường học trên địa bàn xã đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Thăng Long.

Theo địa phương, việc kiểm tra đột xuất ngày 24/9 và làm việc ngày 25/9 cho thấy đơn vị này đã cập nhật một số thông tin cơ bản từ ngày 23/9 nhưng chưa cập nhật thông tin lô hàng, chưa xác nhận nhóm hàng hóa đã khai báo đầy đủ dữ liệu trên hệ thống. Do đó, đơn vị chưa thực hiện được việc truy xuất nguồn gốc theo chuỗi đơn hàng, lô hàng, nhà cung cấp, thực phẩm sử dụng tại trường.