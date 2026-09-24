Vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ ở Hà Nội: Phản ánh suất cơm 40.000 đồng chưa đủ định lượng là có cơ sở

Khay tóp mỡ chỉ là thịt săn lại?

Liên quan đến vụ suất ăn bán trú bị nghi toàn tóp mỡ tại Hà Nội, Trường Tiểu học Quảng Bị 1 (xã Quảng Bị) đã báo cáo chính quyền địa phương và tổ chức cuộc làm việc khẩn với đại diện phụ huynh cùng đơn vị liên quan ngay trong ngày 23/7.

Theo biên bản làm việc, nguồn thịt tươi đầu vào trong ngày 23/9 được nhập từ kho thành phẩm T00 thuộc Nhà máy MeatDeli Hà Nam, gồm thịt mông sấn, thịt chân giò và thịt ba chỉ. Thực đơn trưa của học sinh là món thịt chiên vừng.

Theo kết quả xác minh từ đoàn kiểm tra liên ngành xã Quảng Bị (Hà Nội), phản ánh của phụ huynh về việc suất cơm 40.000 đồng.suất chưa bảo đảm định lượng và cách chế biến là hoàn toàn có cơ sở. Ảnh: UBND xã Quảng Bị

Giải thích về hình ảnh gây xôn xao, nhà trường cho biết do đặc thù quá trình chiên ở nhiệt độ cao, thịt bị săn lại, hạt vừng không bám dính, khiến miếng thịt chuyển sang màu vàng nhạt và cong lại.

Về mặt thị giác, món ăn trông rất dễ nhầm với tóp mỡ. Toàn bộ các bên tham gia kiểm tra đều xác nhận đây là thịt lợn tươi chế biến, không phải tóp mỡ như tin đồn trên mạng.

Định lượng suất ăn chưa bảo đảm theo mức 40.000 đồng/suất là có cơ sở

Tối 23/9, Cổng thông tin điện tử xã Quảng Bị đã đăng tải thông tin về sự việc trên. Theo UBND xã Quảng Bị, tại buổi kiểm tra, đoàn liên ngành đã tiến hành rà soát kỹ lưỡng toàn bộ quy trình đầu vào, hồ sơ giao nhận và thực đơn thực tế.

Qua xác minh, các bên thống nhất xác định trong 3 nội dung chính được lan truyền trên mạng xã hội: có 2 nội dung chưa chính xác và 1 nội dung phản ánh là có cơ sở.

Về nguồn gốc và chất lượng thịt lợn đầu vào: Báo cáo từ Ban Giám hiệu, phụ huynh giám sát và hồ sơ lưu trữ cho thấy thực phẩm được bàn giao có đầy đủ biên bản, giấy tờ kiểm tra theo quy định.

Tại thời điểm kiểm tra, nguyên liệu thịt lợn không phát hiện mùi lạ hay dấu hiệu bất thường như tin đồn mạng xã hội.

Về phản ánh học sinh phải ăn "tóp mỡ": Đoàn kiểm tra xác định nguyên liệu thịt đầu vào được đóng gói nguyên túi, niêm phong nguyên vẹn, bao gồm thịt ba chỉ, thịt chân giò và thịt mông.

Hình ảnh thực phẩm được cung cấp cho trường Tiểu học Quảng Bị 2 vào sáng 23/9. Ảnh: UBND xã Quảng Bị

Nhà trường chế biến món thịt chiên vừng theo thực đơn đã lên trước. Do đặc tính của cách chế biến chiên giòn cùng với phần thịt ba chỉ, món ăn dễ gây hiểu lầm thành "tóp mỡ".

Về định lượng và chất lượng chế biến suất ăn: Đây là nội dung đoàn kiểm tra xác định phản ánh của phụ huynh là có cơ sở.

Thực tế kiểm tra khay cơm trưa ngày 23/9 cho thấy định lượng thức ăn và cách thức chế biến chưa bảo đảm yêu cầu, chưa tương xứng với mức thu 40.000 đồng/suất ăn bán trú mà gia đình học sinh đã chi trả.

Theo yêu cầu của phụ huynh và UBND xã Quảng Bị, đơn vị cung cấp suất ăn (Công ty Thăng Long) đã cam kết triển khai loạt giải pháp khắc phục từ hôm nay (24/9), cụ thể:

Điều chỉnh nhân sự và tay nghề: Thay đổi ngay nhân sự đầu bếp trực tiếp nấu ăn cho học sinh nhằm cải thiện chất lượng chế biến, hạn chế tình trạng hao hụt, khô xác thực phẩm.

Hình ảnh thực phẩm được cung cấp cho trường Tiểu học Quảng Bị 2 vào sáng 23/9. Ảnh: UBND xã Quảng Bị

Nâng cao định lượng suất ăn: Tăng định lượng thức ăn lên mức tối đa, đồng thời phối hợp chặt chẽ với nhà trường rà soát, cân đối lại cơ cấu thực đơn và giá trị dinh dưỡng tương xứng đúng mức 40.000 đồng/suất.

Đổi nhà cung ứng thịt lợn: Tiếp thu kiến nghị của phụ huynh, công ty cam kết chuyển đổi nguồn thịt lợn sang sản phẩm của Công ty C.P bắt đầu từ ngày 24/9.

UBND xã Quảng Bị cho biết sẽ theo dõi sát sao việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp, đồng thời chờ kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm để làm căn cứ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện sai phạm, bảo đảm môi trường bán trú an toàn, minh bạch cho học sinh.