Vụ shipper bị đấm liên tiếp vào mặt ở Thanh Hóa, cơ quan công an lên tiếng

Ngày 12/10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nam shipper bị thanh niên cởi trần, mặc quần đùi liên tục dùng tay đấm vào vùng mặt. Sau khi được đăng tải, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận, nhiều người bày tỏ bức xúc trước hành vi của nam thanh niên.

Liên quan đến vụ việc, Công an phường Sầm Sơn (Thanh Hóa) cho biết, khoảng 10h15 ngày 11/10, đơn vị tiếp nhận tin báo về vụ xô xát, gây thương tích xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo, tổ dân phố Tân Phúc, phường Sầm Sơn.

Hình ảnh vụ việc cắt từ clip.

Những người liên quan được xác định là anh Lường Văn T. (sinh năm 1994, trú tại tổ dân phố Hồng Cường, phường Sầm Sơn), làm nghề shipper, và Lê Nhữ Việt B. (sinh năm 2002, trú tại tổ dân phố Tân Phúc, phường Sầm Sơn).

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ xô xát xuất phát từ mâu thuẫn trong việc giao trả hàng và nhận tiền. Cả hai người đều bị thương và đang được điều trị tại bệnh viện. Hiện Công an phường Sầm Sơn đang thu thập hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Từ vụ việc trên, Công an phường Sầm Sơn khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc khi xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống.

Người dân cần lựa chọn cách giải quyết phù hợp, tránh để những bất đồng nhỏ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng và kéo theo các vấn đề pháp lý.

Bên cạnh đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Sầm Sơn phát hiện nhiều tài khoản Facebook đăng tải thông tin sai lệch, phiến diện hoặc không đầy đủ về vụ xô xát tại tổ dân phố Tân Phúc liên quan đến nam shipper, gây hoang mang trong dư luận.

Hiện, Công an phường đang khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng khi đăng tải những thông tin chưa được kiểm chứng, suy đoán thiếu căn cứ hoặc không đúng sự thật lên mạng xã hội. Các hành vi vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.