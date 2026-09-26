Vụ Shark Thủy lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng có thêm tình tiết mới

Ngày 26/9, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) vừa kết thúc điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty Cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Bị can Nguyễn Ngọc Thủy (trái) và Đặng Văn Hiển (Ảnh: Bộ Công an).

Trong số 29 bị can, cơ quan điều tra giữ nguyên quan điểm đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy (SN 1982, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc các Công ty Egroup và Egame) cùng cấp dưới là Nguyễn Mạnh Phú (SN 1983) về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Đưa hối lộ".

Về con số bị hại của vụ án, trong bản kết luận điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định, Shark Thủy với vai trò chủ mưu, đã chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.063 bị hại.

Quá trình điều tra bổ sung, nhà chức trách làm rõ, tổng số bị hại trong vụ án nhiều hơn con số ban đầu, với 10.123 bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt là 8.459 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2014, Nguyễn Ngọc Thủy cần tiền để trả nợ, duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup và chi tiêu cá nhân. Do đó, ông Thủy chỉ đạo nhân viên nâng khống vốn điều lệ Tập đoàn Egroup rồi chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Từ chỉ đạo này, các bị can nâng khống vốn điều lệ từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Doanh thu của công ty cũng được lập khống lên khoảng 70% so với doanh thu hàng năm. Hành vi này nhằm tạo hình ảnh Tập đoàn Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề hiệu quả, lợi nhuận cao, nhằm thu hút các nhà đầu tư.

Từ năm 2021 - 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường học liên quan Egroup bị đóng cửa khiến nguồn tiền thu vào không đủ để chi trả các khoản.

Do đó, Shark Thủy chỉ đạo các nhân viên quản lý, nhóm trưởng sử dụng chiêu thức: Khi nhân viên mời được khách hàng đầu tư thì sử dụng 70% số tiền huy động của khách hàng mới để trả cho khách hàng có dư nợ cũ, còn lại 30% nộp về công ty.

Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần khống và các hành vi sai phạm khác, từ năm 2015 - 2023, Nguyễn Ngọc Thủy cùng đồng phạm chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng của 10.123 bị hại.

Toàn bộ số tiền này được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trên báo cáo thuế hay báo cáo tài chính để báo cáo các cơ quan chức năng. Đến nay, Tập đoàn Egroup và Công ty Egame mất cân đối tài chính.

Tên tuổi shark Thủy gắn liền với thương hiệu đào tạo ngoại ngữ Apax English.

Trước đó, hồi tháng 3/2024, cơ quan điều tra khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Thủy và Đặng Văn Hiển (Trưởng Ban quan hệ cổ đông Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame) cùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đầu tháng 12/2024, C03 khởi tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy thêm tội Đưa hối lộ, quy định tại khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 25/8, cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, lệnh khám xét đối với 23 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm của Shark Thủy.