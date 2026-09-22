Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa kết thúc điều tra bổ sung vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cục Cảnh sát kinh tế đã ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố 29 bị can về ba tội danh gồm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ, quy định tại các Điều 174, 364 và 354 Bộ luật Hình sự.

Vụ Shark Thủy: 29 bị can bị đề nghị truy tố, cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng.

Vụ án được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ngày 21/3/2024 và bổ sung quyết định khởi tố vụ án ngày 1/12/2024. Trước đó, ngày 13/11/2025, cơ quan điều tra đã ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can.

Sau quá trình tố tụng, hồ sơ vụ án được TAND TP Hà Nội trả để điều tra bổ sung ngày 30/6. Tiếp đó, ngày 27/7, VKSND Tối cao cũng có quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Sau khi hoàn tất các nội dung điều tra theo yêu cầu, ngày 22/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thông báo kết thúc điều tra tới các bị hại, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của họ cùng các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo nội dung cáo buộc trước đó, Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị xác định đã chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ của Egroup, tổ chức bán cổ phần vượt quá vốn điều lệ thực tế, qua đó bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của 10.063 người.

Cơ quan tố tụng cũng cáo buộc ông Thủy đã thực hiện hành vi đưa hối lộ nhằm lập các hợp đồng khống, giúp Egroup ghi nhận hơn 2.327 tỷ đồng doanh thu không có thật.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Thủy và Nguyễn Mạnh Phú bị truy tố về hai tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ. Tống Thị Kim Liên bị truy tố về tội Nhận hối lộ. 26 bị can còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Với việc kết thúc điều tra bổ sung, hồ sơ vụ án tiếp tục được chuyển sang cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện các bước tố tụng tiếp theo theo quy định pháp luật.