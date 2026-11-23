Trong vụ án, bà Hòa cùng con gái là Nguyễn Thị Thùy Linh (45 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc) và Nguyễn Thị Lan Hương (36 tuổi, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu) bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ khoản vay hơn 300 tỷ đồng đến vòng xoáy huy động vốn

"Bi kịch" của Sen Tài Thu xuất phát từ năm 2018 khi doanh nghiệp này mở rộng mô hình kinh doanh. Hai mẹ con Chủ tịch Sen Tài Thu đã vay mượn người quen và ngân hàng tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng. Do các khoản vay ngắn hạn nối tiếp nhau, doanh nghiệp dần rơi vào tình trạng mất khả năng chi trả.

Năm 2020, bị cáo Hòa và Linh mời Nguyễn Thị Lan Hương (cựu cán bộ ngân hàng) về làm Giám đốc tài chính Sengroup. Hương đã thay mặt công ty giãn nợ với một số chủ nợ cá nhân, đồng thời đứng ra vay nợ giúp mẹ con bà Hòa chi trả các khoản vay trước đó.

Bị cáo Phạm Thị Hòa.

Thấy Hương giúp vay được tiền, mẹ con bà chủ Sen Tài Thu tiếp tục bổ nhiệm Hương làm Phó tổng giám đốc phụ trách tài chính tập đoàn, sau đó là Tổng giám đốc và được chuyển nhượng (thực chất là cho tặng) 10% cổ phần của Sen Tài Thu.

Để có tiền trang trải nợ nần và tiếp tục kinh doanh, bộ ba Hòa, Linh và Hương thống nhất huy động vốn từ các nhà đầu tư cá nhân dưới hình thức "chuyển nhượng cổ phần". Từ đây, "bi kịch" nợ nần bước sang trang mới khi hoạt động kinh doanh của công ty không có lãi, còn nhà đầu tư nộp tiền vào hưởng lợi nhuận theo phương thức "dùng tiền của người sau trả cho người trước".

Khoản nợ hơn 1.000 tỷ đồng hé lộ sau thương vụ chuyển nhượng

Năm 2022, Tập đoàn Sen Tài Thu mất khả năng thanh toán cho nhà đầu tư nhưng vẫn giấu kín. Sự việc dần hé mở khi ông T.T.A. (SN 1990, trú tại phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) muốn tham gia đầu tư. Ban đầu, ông T.A. bàn với bà Phạm Thị Hòa về văn bản thỏa thuận cho vay có điều kiện với hạn mức 50 tỷ đồng. Số tiền này được bà Hòa và Linh sử dụng để giải quyết các vấn đề tài chính cá nhân và của tập đoàn, với tài sản thế chấp là hơn 13,9 triệu cổ phần của bà Hòa tại Sen Tài Thu (tương đương 86,76% vốn điều lệ). Điều kiện cho vay là ông T.A. phải được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn Sen Tài Thu.

Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm là Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam.

Theo cáo trạng, trong thời gian hợp đồng vay có hiệu lực, ông T.A. không tham gia điều hành tập đoàn nhưng được giám sát và nhận báo cáo tình hình kinh doanh của các chi nhánh. Ngoài ra, ông được phép nghiên cứu thị trường, mở mới cơ sở kinh doanh dưới tên pháp nhân khác sử dụng thương hiệu Sen Tài Thu, cũng như mời gọi, liên hệ nhà đầu tư và đối tác tham gia vào cơ sở mới. Thực hiện thỏa thuận trên, từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, ông T.A. đã chuyển cho mẹ con bà Hòa hơn 30,6 tỷ đồng.

Ngày 22/4/2023, bà Hòa tiếp tục ký hợp đồng chuyển nhượng 13,6 triệu cổ phần, tương đương 85% vốn điều lệ Sen Tài Thu, cho ông T.A.. Tuy nhiên, sau khi tiếp quản và rà soát tài chính, ông T.A. phát hiện doanh nghiệp có nhiều khoản nợ lớn hơn so với thông tin được cung cấp trước đó. Theo lời khai, ban đầu ông chỉ biết mẹ con bà Hòa nợ khoảng 300 tỷ đồng, không biết doanh nghiệp còn nợ nhiều nhà đầu tư khác.

Kết quả rà soát đến tháng 5/2023 xác định Sen Tài Thu nợ các nhà đầu tư khoảng 1.021 tỷ đồng. Sau đó, ông T.A. đã tổ chức đối thoại, đề xuất phương án thanh toán, chuyển đổi cổ phần và đã chi trả hơn 25,7 tỷ đồng cho 120 nhà đầu tư.

Cơ quan tố tụng xác định ông T.A. không tham gia bàn bạc, thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư nên không bị xác định là đồng phạm. Viện kiểm sát xác định bà Hòa, bà Linh và bà Hương phải chịu trách nhiệm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời có nghĩa vụ khắc phục, hoàn trả tiền cho các bị hại theo quy định.