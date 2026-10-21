Vụ sát hại tài xế ở Hà Nội: Người bán thịt kể phút ngăn nghi phạm lấy dao nhưng bất thành

Sáng 21/10, cơ quan chức năng tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng khiến một người đàn ông tử vong trong ô tô tại khu vực trước ngõ 212 đường Bắc Cầu, phường Bồ Đề, Hà Nội. Nghi phạm là một người đàn ông trung niên, đã bị bắt giữ vào tối hôm trước.

Theo hình ảnh camera ghi lại, khoảng hơn 17h ngày 20/10, một người đàn ông điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 15B-616.XX di chuyển trên đường Bắc Cầu theo hướng về đê Ngọc Thụy.

Khi đến khu vực trước sân vui chơi, gần số 297 đường Bắc Cầu, chiếc ô tô bất ngờ bị một người đàn ông đi xe máy mang biển kiểm soát Hà Nội chặn đầu. Tại đây, người này dùng búa đập vỡ kính xe và tấn công tài xế.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã chạy đến can ngăn. Đối tượng sau đó lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tiền phong.

Tuy nhiên, người này tiếp tục đến một quán bán thịt lợn cách hiện trường khoảng 40-50 m, lấy một con dao rồi quay xe trở lại. Đối tượng đuổi theo ô tô, chặn xe tại khu vực đối diện ngõ 212 đường Bắc Cầu và dùng dao tấn công tài xế qua cửa kính. Nạn nhân tử vong tại chỗ.

Kể lại sự việc với PV báo Tiền phong, bà M., người bán thịt lợn tại khu vực, cho biết thời điểm xảy ra vụ việc, bà đang quay vào trong lấy đồ thì thấy một người đàn ông đi xe máy đến lấy con dao thái thịt đặt trên bàn.

Phát hiện hành động bất thường, bà M. lập tức túm áo người đàn ông và kéo xe lại nhằm ngăn người này lấy dao, nhưng không thành công.

Hình ảnh diễn biến vụ việc.

“Sự việc diễn ra nhanh và tôi không có sự đề phòng nên khó có thể ngăn cản”, bà M. chia sẻ.

Theo một số người dân sống gần hiện trường, nguyên nhân ban đầu của vụ việc có thể xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, thông tin này chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Hiện, danh tính nghi phạm và nguyên nhân vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.