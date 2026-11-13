Vụ sập nhà nghi do nổ khí gas: 2 người tử vong, nỗ lực cứu chữa những nạn nhân còn lại

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP. Hồ Chí Minh khẩn trương cứu người mắc kẹt trong đống đổ nát. Ảnh: TTXVN phát

Liên quan đến vụ sập 3 căn nhà liền kề nghi do nổ gas trên đường Bùi Văn Ba (phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh), tính đến 19 giờ ngày 13/11, thông tin từ UBND phường Tân Thuận đã ghi nhận có 2 người tử vong tại hiện trường.

Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho biết: Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Cấp cứu 115 đã điều phối 5 xe cấp cứu từ các trạm cấp cứu vệ tinh đến hiện trường, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai công tác cứu nạn, cấp cứu và vận chuyển 9 người bị nạn đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thông tin từ Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh, chiều 13/11, đơn vị này tiếp nhận 2 nạn nhân trong vụ sập nhà nghi nổ gas. Nặng nhất là anh N.M.Đ (36 tuổi), nhập viện trong tình trạng suy hô hấp và thở oxi qua mặt nạ. Sau khi đặt nội khí quản, thở máy và nội soi khí quản, nạn nhân được chuyển đến Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình để tiếp tục điều trị.

Tiến sĩ, bác sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình cho biết, nạn nhân bị bỏng 90% độ 2, độ 3 toàn thân, 38% độ 3. Đáng chú ý là tình trạng bỏng hô hấp nghiêm trọng, tiên lượng dè dặt. Nạn nhân thứ 2 là nam giới tên D.V.T. (33 tuổi) bị chấn thương đầu, cột sống cổ, chân, nhập viện trong tình trạng suy hô hấp. Hiện người đàn ông đang được chuyển sang Khoa Chấn thương sọ não kiểm tra để tiếp tục theo dõi và điều trị.

Tại Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập, đơn vị này tiếp nhận 5 nạn nhân; trong đó có 1 nạn nhân nam bị ngưng tim, ngưng thở, tử vong trước khi nhập viện. Sau khi sơ cứu các nạn nhân còn lại, các bác sĩ đã chuyển tuyến một phụ nữ 56 tuổi đến Bệnh viện Nhân dân 115 để theo dõi tổn thương nội sọ. Các nạn nhân khác chủ yếu xây xát, được các bác sĩ xử lý ổn định.

Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội cũng tiếp nhận 4 nạn nhân (2 nam, 2 nữ) được xe cấp cứu ngoại viện chuyển đến. Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ đã thăm khám, xử trí vết thương, theo dõi sinh hiệu và chỉ định chụp CT sọ não cho cả 4 người. Kết quả bước đầu chưa ghi nhận bất thường nội sọ. Một số trường hợp có tổn thương phần mềm, các phim X-quang được thực hiện chưa ghi nhận tổn thương xương. Hiện cả 4 nạn nhân có sinh hiệu ổn định, tự thở khí trời, tiếp tục được theo dõi, điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc. Lãnh đạo bệnh viện này cho biết, các y bác sĩ của bệnh viện sẽ tiếp tục đánh giá tình trạng người bệnh và chuyển viện khi có chỉ định.

Bệnh viện Tân Hưng cũng tiếp nhận 2 nạn nhân (gồm 1 nam, 1 nữ) trong tình trạng chấn thương chân và đa chấn thương. Thống kê cho thấy, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận 13 trường hợp là nạn nhân được đưa đến cấp cứu với tổn thương chủ yếu ở vùng đầu, mặt, tay chân. Hiện các y bác sĩ ở các bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị cho các nạn nhân.

Trước đó, như TTXVN đưa tin, Khoảng 11 giờ ngày 13/11/2026 tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, địa chỉ số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh, do anh Cao Thế Hiển (sinh năm 1974; chỗ ở: 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, Thành phố Hồ Chí Minh) làm chủ, xảy ra vụ nổ khí gas (chưa rõ nguyên nhân). Hậu quả làm sập hoàn toàn căn nhà số 81 và 79A; nhà số 83 sập một phần, nhà số 79 hư hỏng một phần; một số căn nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính và một số xe mô tô bị hư hỏng.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.