Vụ sập nhà do nổ gas ở TP.HCM: Đưa 10 người ra khỏi khu vực đổ nát

Theo thông tin từ Trung tâm cấp cứu 115, các trung tâm vệ tinh 115 đã chuyển 13 nạn nhân bị thương đến các bệnh viện lân cận.

Còn theo Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH (PC07) Công an TP.HCM, các lực lượng đã đưa 10 nạn nhân ra khỏi khu vực nhà sập.

Hiện các tổ cứu hộ và lực lượng tại chỗ tiếp tục rà soát những vị trí có thể còn người mắc kẹt.

Ghi nhận của phóng viên, hiện trường vụ sập nhà vẫn đang được phong tỏa nghiêm ngặt, các lực lượng căng mình làm nhiệm vụ.

Hiện trường vụ sập nhà.

Trước đó, theo báo cáo của UBND phường Tân Thuận, khoảng 11 giờ cùng ngày, một vụ nổ khí gas xảy ra tại cửa hàng gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP.HCM, do ông C.T.H. làm chủ. Sức ép từ vụ nổ khiến hai căn nhà số 81 và 83 đổ sập hoàn toàn, nhiều người bị mắc kẹt bên trong đống đổ nát.

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Tân Thuận đã báo cáo các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM, phối hợp triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ, đồng thời phong tỏa hiện trường phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường được phong tỏa nghiêm ngặt.

Theo báo cáo ban đầu của UBND phường, đến 13 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ đang tiếp cận 4 nhân viên cửa hàng gas bị vùi lấp dưới đống đổ nát.

6 người ở các căn nhà lân cận bị thương đã được đưa đến các cơ sở y tế trên địa bàn cấp cứu. Sức khỏe của những người này bước đầu có chuyển biến tốt.

Hiện lực lượng chức năng tiếp tục tìm kiếm, rà soát hiện trường, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.