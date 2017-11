Vụ sập giàn giáo bến xe ở Nghệ An, 10 người bị thương: Đình chỉ thi công công trình

Liên quan đến vụ sập giàn giáo tại công trình thi công bến xe phía Bắc TP.Vinh (Nghệ An) khiến 10 người bị thương, Phòng quản lý đô thị TP đã đình chỉ thi công công trình này.

Phòng Quản lý đô thị TP Vinh đã có quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị.

Theo đó, bến xe phía Bắc do Công ty Cổ phần bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư bị đình chỉ xây dựng do đã có hành vi vi phạm: Thi công đã xảy ra sự cố sập đổ giàn giáo khi đang đổ bê tông mái công trình, gây hậu quả nghiêm trọng làm 10 công nhân bị thương.

Công trình bến xe phía Bắc TP Vinh, Nghệ An bị đình chỉ thi công - Ảnh: Tiền Phong

Quyết định này cũng giao cho Chủ tịch UBND xã Nghi Kim yêu cầu trưởng CA xã này chủ trì, phối hợp với Đội quy tắc trật tự xã Nghi Kim, cán bộ công chức liên quan của xã cấm các phương tiện vận tải chuyên chở vật tư, vật liệu và người lao động vào thi công xây dựng công trình này để đảm bảo an toàn nhất. Và công trình này chỉ được phép xây dựng khi Công ty cổ phần bến xe Nghệ An xử lý xong các sự cố nêu trên và được cơ quan thẩm quyền cho phép.

Trước đó, theo báo cáo của UBND TP Vinh, khoảng 17h ngày 25/11 đã xảy ra vụ sập giàn giáo khi đang đổ bê tông mái ở công trình nhà điều hành và dịch vụ tổng hợp của dự án trên.

Hiện có 9 người bị thương nhẹ được điều trị tại các bệnh viện ở Nghệ An, một người được chẩn đoán bị chấn thương cột sống phải đưa ra Hà Nội chữa trị.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do công nhân xuống giáo cùng một lúc trong khi hệ giàn giáo yếu nên bị sập.

Cự Giải (T/h)