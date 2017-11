Vụ sập giàn giáo, 10 lao động nhập viện: Đình chỉ thi công công trình

Cơ quan chức năng TP. Vinh (Nghệ An) vừa có quyết định đình chỉ thi công với công trình vừa xảy ra vụ sập giàn giáo khiến 10 lao động xây dựng nhập viện.

Công trình bị sập giàn giáo khiến 10 công nhân bị thương. ảnh:HQ

Theo đó, Phòng quản lý đô thị TP. Vinh đã ra quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình Bến xe phía Bắc tại xã Nghi Kim.

Được biết, công trình bến xe phía Bắc do Cty cổ phần bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư. Công trình này bị đình chỉ xây dựng do đã có hành vi vi phạm, đó là thi công đã xảy ra sự cố sập đổ giàn giáo khi đang đổ bêtông mái công trình, gây hậu quả nghiêm trọng làm 10 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 25.11, trong khi đang đổ bêtông ở phần mái của công trình Bến xe phía Bắc TP. Vinh thì giàn giáo bất ngờ bị đổ sập, khiến 10 người đang thi công phải nhập viện cấp cứu với tình trạng đa chấn thương, chấn thương vai, cột sống và tay…, trong đó có 1 người phải chuyển ra Hà Nội để cấp cứu.

HỒNG QUÂN