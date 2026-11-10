Vụ sai phạm cấp phép hành nghề y tại Hà Nội: Giảm khung truy tố

Các bị cáo tại phiên tòa.

Trước đó, vụ án này đã được trả hồ sơ nhiều lần để tiến hành điều tra bổ sung một số nội dung, tình tiết trong vụ án. Sau khi tiến hành điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng đã ban hành cáo trạng mới, trong đó có giảm số tiền nhận hối lộ trong vụ án từ hơn 3,8 tỷ đồng xuống còn hơn 3,5 tỷ đồng; giảm khung hình phạt truy tố đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Thu Hoài (từ khoản 4 xuống khoản 3, Điều 365 - Bộ luật Hình sự) và Nguyễn Thị Hải Yến (từ khoản 3 xuống khoản 2, Điều 365 - Bộ luật Hình sự).

Hội đồng xét xử gồm 5 người: 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, do thẩm phán Vũ Quang Huy làm Chủ tọa phiên tòa. Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thúy Hằng (Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội) được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Trong số 11/16 bị cáo nguyên là cán bộ của Sở Y tế thành phố Hà Nội, có 8 bị cáo thuộc Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - Sở Y tế thành phố Hà Nội, gồm: Tô Tử Anh (sinh năm 1962, cựu Phó Trưởng phòng), Nguyễn Văn Đức (sinh năm 1970, Trưởng phòng), Trần Thị Bạch Tuyết (sinh năm 1972, Phó Trưởng phòng), Đỗ Thị Hương (sinh năm 1988, chuyên viên), Nguyễn Thị Huy (sinh năm 1968, cán bộ), Vũ Việt Phong (sinh năm 1972, cán bộ), Đỗ Đình Long (sinh năm 1995, chuyên viên), Vũ Thị Bích Ngọc (sinh năm 1962, cán bộ hưu trí); 3 bị cáo khác thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội gồm: Ngô Thị Hồng Phương (sinh năm 1969, chuyên viên Văn phòng), Nguyễn Đình An (sinh năm 1985, nhân viên Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội), Đỗ Doãn Tiến (sinh năm 1977, lái xe).

Năm bị cáo còn lại trong vụ án này gồm: Nguyễn Thị Bích (sinh năm 1984, trú tại xã Thuận An, Hà Nội), Bùi Lan Anh (sinh năm 1985, dược sỹ, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội), Trần Thị Chiến (sinh năm 1988, trú phường Xuân Phương, Hà Nội), Nguyễn Thị Thu Hoài (sinh năm 1978, trú tại phường Bạch Mai, Hà Nội), Nguyễn Thị Hải Yến (sinh năm 1975, trú tại phường Phúc Lợi, Hà Nội).

Trong đó, 9 bị cáo: Nguyễn Thị Huy, Tô Tử Anh, Nguyễn Văn Đức, Trần Thị Bạch Tuyết, Đỗ Đình Long, Đỗ Doãn Tiến, Vũ Việt Phong, Đỗ Thị Hương, Ngô Thị Hồng Phương bị Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về tội “Nhận hối lộ” theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự.

Bảy bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Môi giới hối lộ” theo quy định tại Điều 365 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế thành phố Hà Nội có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hành nghề y, dược ngoài công lập; cung cấp dịch vụ hành chính công theo quy định của pháp luật: cấp mới, cấp lại, cấp điều chỉnh, cấp bổ sung Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn GPs (trong đó có GPP và GDP)...

Tuy nhiên, từ năm 2019 - 2024, lợi dụng các quy định pháp luật, một số cá nhân là lãnh đạo Phòng, nguyên lãnh đạo Phòng và một số chuyên viên, cán bộ tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân trực thuộc Sở Y tế Hà Nội đã có hành vi nhận hối lộ nhằm “tạo điều kiện”, hướng dẫn cách khắc phục, ghi giảm số lỗi hoặc bỏ vi phạm trong hoạt động thẩm định cấp Giấy chứng nhận đạt chuẩn GPP, GDP và cấp Giấy phép hoạt động khám, chữa bệnh. Tổng số tiền các bị cáo nhận hối lộ được xác định là hơn 3,5 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, với vai trò là thành viên Đoàn thẩm định, từ tháng 3/2022- 12/2024, Nguyễn Thị Huy trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 1,5 tỷ đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Thị Bích, Bùi Lan Anh và Vũ Thị Bích Ngọc để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 260 cơ sở bán lẻ thuốc.

Trong khi đó, bị cáo Đỗ Đình Long đã trực tiếp nhận tổng số tiền hơn 321 triệu đồng từ 3 môi giới là Nguyễn Đình An, Nguyễn Thị Thu Hoài và Bùi Lan Anh để tạo điều kiện bỏ qua lỗi vi phạm, ghi giảm số lỗi, cấp phép nhanh cho 56 cơ sở bán lẻ thuốc.

Từ 2022-2024, Vũ Việt Phong và Đỗ Thị Hương đã nhiều lần nhận tiền từ hai môi giới Nguyễn Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Hải Yến cùng Ngô Thị Hồng Phương - nhân viên bộ phận "một cửa" - để bỏ qua sai phạm khi thẩm định cơ sở khám, chữa bệnh.

Trong đó, Vũ Việt Phong bị cáo buộc nhận 40 triệu đồng để cấp phép nhanh cho 4 phòng khám; Đỗ Thị Hương nhận 60 triệu đồng nhằm tạo điều kiện cho 4 phòng khám được cấp phép sớm.

Liên quan vụ án, Đỗ Doãn Tiến - lái xe của đoàn thẩm định Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân - bị cáo buộc làm trung gian nhận tiền để “chạy” thẩm định. Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Bích đã liên hệ, nhờ Tiến tác động đến Trần Thị Bạch Tuyết, Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, trưởng đoàn thẩm định, nhằm bỏ qua lỗi vi phạm của các cơ sở khám. chữa bệnh.

Tiến bị xác định nhận tổng cộng 52 triệu đồng từ Nguyễn Thị Bích, sau đó đưa lại 30 triệu đồng cho Trần Thị Bạch Tuyết để xin bỏ qua lỗi cho hai phòng khám, hưởng lợi 22 triệu đồng.