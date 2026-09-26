Vụ rơi máy bay quân sự, 13 người thiệt mạng: 12 thi thể bị cháy, không thể nhận dạng

Theo hãng tin Reuters, một quan chức địa phương cho biết 13 người, bao gồm 3 sĩ quan quân đội cấp cao, đã thiệt mạng vào ngày 25/9 khi một chiếc máy bay quân sự rơi tại Cộng hòa Dân chủ Congo.

Ông Remy Saki Bokinda, Phó thống đốc tỉnh Kwango, thông tin chiếc máy bay đang trên hành trình từ thành phố Kikwit ở phía tây nam đến thủ đô Kinshasa thì bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật. Phi công đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp xuống khu vực Kenge thuộc tỉnh Kwango. Tuy nhiên, do tại Kenge không có đường băng, máy bay đã đâm thẳng vào một khu dân cư.

Hiện trường vụ rơi máy bay quân sự khiến 13 người thiệt mạng. Nguồn clip: Người đưa tin

Thông tin thêm trên tờ Metro cho biết toàn bộ những người có mặt trên máy bay được xác định đã thiệt mạng sau khi xác máy bay bị ngọn lửa bao trùm.

Theo ông Bokinda, 12 nạn nhân đã bị cháy đến mức không thể nhận dạng, trong khi thi thể phi công được tìm thấy bên ngoài máy bay.

Các đoạn video ghi nhận tại hiện trường cho thấy người dân vội vã chạy đến chiếc máy bay đang bốc cháy với khói dày đặc cuồn cuộn bốc lên từ sườn đồi, cùng cảnh thi thể phi công được đưa đi trên cáng.

Hiện tại, Cơ quan điều tra tai nạn hàng không của chính phủ đã chính thức mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn hàng không nghiêm trọng không phải là điều hiếm gặp ở Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia có diện tích lớn thứ hai châu Phi. Dù chỉ chiếm 0,1% tổng lưu lượng hàng không toàn cầu, quốc gia này từng đứng đầu danh sách các nước xảy ra nhiều tai nạn hàng không nhất thế giới.