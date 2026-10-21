Vụ rò rỉ khí clo ở Hà Nội: 7 người nhập viện Bạch Mai, 2 ca rất nặng

Theo thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai, khoảng 6h ngày 19/10, tại khu vực Đình Tổ, xã Thượng Phúc (Hà Nội), xảy ra sự cố liên quan đến bình chứa hóa chất phế thải tại một cơ sở thu gom phế liệu trong khu dân cư, khiến khí độc phát tán ra môi trường.

Nhiều người dân trong khu vực xuất hiện các triệu chứng cay mắt, ho, buồn nôn, tức ngực và khó thở. Trong ngày, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín đã tiếp nhận 42 trường hợp, tiến hành cấp cứu, phân loại và chuyển những bệnh nhân nặng đến cơ sở y tế chuyên sâu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Bệnh viện Bạch Mai đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Thường Tín hỗ trợ chuyên môn, tiếp nhận và điều trị các trường hợp ngộ độc nặng.

Trước diễn biến nghiêm trọng của vụ việc, PGS.TS Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chỉ đạo tổ chức hội chẩn toàn viện khẩn cấp, huy động các chuyên khoa Chống độc, Hồi sức tích cực, Hô hấp, Mắt, Thần kinh, Nhi khoa cùng nhiều đơn vị liên quan tham gia cứu chữa người bệnh.

Hai bệnh nhân rất nặng, một người phải can thiệp ECMO

Theo Bệnh viện Bạch Mai, trường hợp nguy kịch nhất là nam bệnh nhân 50 tuổi, làm nghề thu mua phế liệu, được xác định có tiếp xúc trực tiếp với bình chứa hóa chất.

Sau khi hít phải khí độc, người đàn ông xuất hiện tình trạng khó thở dữ dội, ý thức chậm dần. Khi được chuyển đến Trung tâm Chống độc, bệnh nhân đã suy hô hấp nặng, tổn thương phổi cấp lan tỏa hai bên, tụt huyết áp và sốc.

Chiều tối 19/10, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực để triển khai kỹ thuật trao đổi oxy qua màng ngoài cơ thể (VV-ECMO), kết hợp thở máy, hỗ trợ tuần hoàn và lọc máu.

Các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị tổn thương nghiêm trọng tại thanh quản, khí quản, phế quản và phổi, kèm suy đa phủ tạng. Đây là trường hợp có tiên lượng rất xấu, nguy cơ tử vong cao.

Một trường hợp nặng khác là nam bệnh nhân 37 tuổi, bị tổn thương đường hô hấp, phổi cấp và bỏng kết giác mạc độ II ở cả hai mắt, cần được điều trị và theo dõi tích cực.

Trong đêm 19/10, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận thêm một nam bệnh nhân 34 tuổi bị tổn thương phổi nặng, phải hỗ trợ oxy liều cao và điều trị tích cực. Như vậy, tổng số bệnh nhân ngộ độc khí clo đang điều trị tại bệnh viện tăng lên 7 người.

Các trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi chặt chẽ chức năng hô hấp, tuần hoàn nhằm phát hiện sớm nguy cơ diễn biến nặng và những biến chứng có thể xuất hiện sau phơi nhiễm.

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết các bệnh nhân đang điều trị đều bị ngộ độc khí gây kích ứng đường hô hấp.

Đặc biệt, những trường hợp nặng có tổn thương niêm mạc đường hô hấp, từ mũi họng, khí quản, phế quản đến sâu bên trong phổi, thậm chí ảnh hưởng đến giác mạc. Các tổn thương này có thể đe dọa tính mạng, đòi hỏi điều trị tích cực và theo dõi liên tục.

Bệnh viện đang tập trung nguồn lực cứu chữa, hạn chế nguy cơ tổn thương tiến triển, đồng thời theo dõi sát những bệnh nhân còn lại để kịp thời điều chỉnh phương án điều trị.

Cảnh báo nguy cơ tổn thương phổi và di chứng kéo dài do khí clo

Theo TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, khí clo là loại khí độc có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng cho mắt và đường hô hấp. Khi tiếp xúc với các bề mặt ẩm như niêm mạc mắt, mũi, họng và đường thở, khí clo có thể tạo thành axit clohydric cùng các chất oxy hóa mạnh, gây bỏng hóa chất và phá hủy mô.

Tùy mức độ phơi nhiễm, người bị ngộ độc có thể xuất hiện các triệu chứng từ cay mắt, ho, tức ngực, khó thở đến tổn thương phổi cấp, suy hô hấp nguy kịch.

Đáng lo ngại, tình trạng tổn thương có thể tiếp tục tiến triển sau nhiều giờ, ngay cả khi các biểu hiện ban đầu chưa nghiêm trọng. Một số bệnh nhân sau khi vượt qua giai đoạn cấp tính vẫn có nguy cơ ho kéo dài, hẹp đường thở, suy giảm chức năng hô hấp hoặc để lại di chứng về thị lực.

Bình chứa hóa chất liên quan đến sự cố được ghi nhận tại hiện trường. Trên vỏ bình vẫn còn nhãn giấy nguyên vẹn ghi rõ Clo lỏng, nồng độ tối thiểu 99,6%. Thông tin kết luận từ cơ quan chức năng sau đó, cũng kết luận bình chứa khí Clo. (Ảnh: Bệnh viện Bạch Mai)

Các bác sĩ nhấn mạnh, người nghi ngờ hít phải khí clo cần được thăm khám và theo dõi y tế kịp thời, tránh chủ quan khi triệu chứng ban đầu còn nhẹ.

Từ vụ việc trên, chuyên gia Trung tâm Chống độc cảnh báo người dân tuyệt đối không tự ý cưa cắt, đục phá, tháo dỡ hoặc tái chế các bình chứa hóa chất, vật thể lạ không rõ nguồn gốc.

Ngay cả những bình chứa tưởng chừng đã hết hóa chất vẫn có thể tồn dư hơi độc hoặc các chất có nguy cơ gây cháy nổ. Khi phát hiện vật thể nghi chứa hóa chất nguy hiểm, người dân cần tránh tiếp xúc trực tiếp và thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo đúng quy định.

Đối với các trường hợp xuất hiện triệu chứng cay mắt, ho, tức ngực hoặc khó thở sau khi nghi ngờ tiếp xúc với khí độc, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm, đến cơ sở y tế để được kiểm tra và xử trí.

Hiện Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục theo dõi, điều trị tích cực cho 7 bệnh nhân ngộ độc khí clo, trong đó ưu tiên cao nhất cho các trường hợp nguy kịch.