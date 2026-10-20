Vụ rò rỉ khí clo khiến 42 người nhập viện: 1 nạn nhân nguy cơ mất thị lực, người khác nguy kịch

Các nạn nhân gồm người làm việc tại cơ sở thu mua phế liệu và người dân sinh sống ở khu vực lân cận. Trong số này, 6 người được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Thường Tín.

Lực lượng chữa cháy và CNCH triển khai phun nước làm loãng không khí. Ảnh: Vietnamnet

Theo báo cáo ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân sự việc được xác định xuất phát từ đống phế liệu của ông N.H.Đ. (SN 1979, thôn Mễ Sơn, xã Thượng Phúc) bị rò rỉ khí clo. Bình chứa khí clo lỏng sử dụng trong y tế được ông Đ. thu mua cùng phế liệu sắt vụn.

Trong quá trình thu gom, xử lý phế liệu, 1 người thợ vô tình ném sắt vụn trúng van bình chứa khí, khiến van bị bật và khí bên trong phát tán ra môi trường xung quanh. Nhiều người sau đó xuất hiện triệu chứng khó thở, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.

Khoảng 14 giờ 42 phút ngày 19-10, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 32 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP. Hà Nội) nhận được tin báo từ Trung tâm thông tin chỉ huy 114 về sự cố xảy ra tại địa điểm trên.

Lực lượng chữa cháy và CNCH đã nhanh chóng đến hiện trường, triển khai phun nước làm loãng không khí, xử lý sự cố; đồng thời hỗ trợ đưa những người bị ảnh hưởng đi cấp cứu.

Theo thông tin từ Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai), trong số các trường hợp được chuyển đến có 1 bệnh nhân bị tổn thương giác mạc gần như hoàn toàn ở mắt phải, nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị lực.

1 bệnh nhân khác bị tổn thương phổi rất nặng kèm sốc, khiến các bác sĩ lo ngại người bệnh có thể cần sử dụng kỹ thuật hỗ trợ phổi nhân tạo. Các bệnh nhân đều đang được điều trị tích cực.

Liên quan vụ việc, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp các lực lượng chức năng xác minh nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của những người liên quan.

Khí clo có khả năng gây kích ứng mạnh mắt và đường hô hấp. Khi tiếp xúc với nồng độ cao, người hít phải có thể bị ho, khó thở, tổn thương phổi, thậm chí suy hô hấp đe dọa tính mạng. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không tự ý cắt, đập hoặc tháo van những bình chứa khí không rõ nguồn gốc; khi phát hiện rò rỉ hóa chất, cần nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm và thông báo cho lực lượng chức năng.