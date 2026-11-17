Uber vừa thông báo cho gần 150.000 tài xế rằng thông tin cá nhân và giấy phép lái xe của họ đã bị đánh cắp trong một vụ rò rỉ dữ liệu xảy ra vào tháng 10, tại một trong những nhà cung cấp công nghệ của công ty.

Trong các thông báo gửi đến một số tổng chưởng lý bang Hoa Kỳ, bao gồm California và Iowa, Uber cho biết ngày 9/10, hãng nhận được thông tin từ nhà cung cấp về việc tin tặc đột nhập, đánh cắp thông tin đăng nhập nội bộ, qua đó truy cập dữ liệu của Uber.

Dữ liệu bị đánh cắp bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh và số giấy phép lái xe của các tài xế.

Theo TechCrunch, nhà cung cấp bị ảnh hưởng là Fireworks AI, một công ty cung cấp dịch vụ cho phép các nhà phát triển truy cập và sử dụng các mô hình AI mã nguồn mở. Fireworks đã báo cáo về một vụ rò rỉ dữ liệu vào tháng trước, trong đó tin tặc đã đánh cắp thông tin khách hàng, bao gồm dữ liệu thanh toán và một số bộ dữ liệu AI riêng tư.

Công ty khởi nghiệp về năng suất trực tuyến Notion và công ty khởi nghiệp về lập trình AI Cursor đều xác nhận dữ liệu của họ cũng đã bị đánh cắp trong vụ tấn công này.

Về phía Uber, công ty cho biết mặc dù đã thiết lập cảnh báo để phát hiện truy cập trái phép vào hệ thống của Fireworks, nhưng do tin tặc sử dụng thông tin đăng nhập nội bộ của chính đối tác này nên “không có cảnh báo nào được kích hoạt”.

Người phát ngôn của Fireworks xác nhận vụ việc nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Fireworks cho rằng vụ tấn công mạng này là do một nhóm tội phạm mạng có động cơ tài chính gây ra, với mục tiêu bán các token bị đánh cắp để truy cập vào các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM). Hiện chưa có nhóm tội phạm nào nhận trách nhiệm về vụ đánh cắp dữ liệu này.

Đây là vụ rò rỉ dữ liệu thứ hai của Uber trong năm nay. Trước đó, công ty đã báo cáo một sự cố bảo mật tại đơn vị vận chuyển hàng hóa bằng xe tải Uber Freight, trong đó một băng nhóm tống tiền đã nhận trách nhiệm đánh cắp dữ liệu.