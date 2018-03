Vụ phụ huynh đánh sinh viên thực tập: May có người can

Theo ông Tân, vết bầm ở chân con chị Nghĩa có thể do va đập ở đâu, không phải do chị H đánh.

Xung quanh thông tin con bị tím chân, mẹ đánh sinh viên thực tập đang mang thai nhập viện, sáng ngày 23/3, trao đổi với báo Đất Việt, ông Thái Khắc Tân, trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh (tỉnh Nghệ An) cho rằng, vết bầm đó có thể do cháu bé va đập ở đâu.

"Tôi đã nắm thông tin ngay từ chiều hôm vụ việc xảy ra, hiện cơ quan chức năng đang làm. Còn vết bầm đó chỉ có ở chân, không phải có ở khắp cơ thể cháu. Đây không phải là vết bầm do cô H. đánh", ông Tân nói.

Trường mầm non Việt - Lào nơi xảy ra sự việc

Cùng ngày, ông Lê Trường Sơn, phó trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh cho rằng, chị P.T.H. (21 tuổi, sinh viên thực tập tại trường mầm non Việt - Lào thuộc phường Trung Đô) bị chị Phan Thị Nghĩa (35 tuổi, trú tại khối 3, phường Trung Đô) đánh trước mặt đoàn thực tập và nhiều phụ huynh khác đưa con đến lớp.

"Phụ huynh này đưa con đến và hỏi cháu ai đánh. Khi cháu vừa chỉ vào cô H. lập tức vị phụ huynh lao vào mắng chửi và hành hung cô H. Lúc này cô phụ trách lớp 5E cùng 2 phụ huynh khác có mặt ở trường đã tới can ngăn. Sự việc sau đó đã được thông tin đầy đủ trên các báo", ông Sơn kể lại.

Theo vị phó trưởng phòng GD&ĐT TP Vinh, cũng may có người vào can ngăn nên chị H. không bị nặng

Cũng theo vị phó trưởng phòng này, hiện vẫn chưa rõ bên nào đúng, bên nào sai, nhưng đáng ra khi xảy ra sự việc thì thay vì tới lớp và có hành động như vậy trước mặt các cháu, phụ huynh có thể báo với Ban giám hiệu nhà trường để có hướng xử lý hợp lý hơn.

Về việc này, ông Nguyễn Xuân Huân, Chủ tịch UBND phường Trung Đô cho biết, sau khi xác định được người hành hung sinh viên thực tập trường mầm non Việt -Lào tới mức nhập viện, công an phường đã bàn giao hồ sơ cho công an TP Vinh.

Vị phụ huynh cũng đã bị công an triệu tập để phục vụ công tác điều tra.

Như đã đưa tin, vào sáng ngày 22/3, khi phát hiện con mình có vết bầm ở chân, chị Nghĩa đã đến trường mầm non Việt - Lào gặp chị H. để nói chuyện. Nữ phụ huynh sau đó đã xông vào túm tóc, đánh tới tấp chị H.

Ngay sau đó, nhà trường đã báo cho công an đến hiện trường, đồng thời đưa chị H. đi cấp cứu tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An.

Một bác sĩ tại Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Nghệ An cho biết, chị H. nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, đau bụng.

"Bệnh nhân mang thai tuần thứ 13, có dấu hiệu sẩy thai”, một bác sĩ nói.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Mai Thùy