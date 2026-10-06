Vụ Phòng khám đa khoa Thái Hà: Các bị can đối diện hình phạt nào?

Nhiều sai phạm

Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố và tạm giam 3 bị can liên quan các sai phạm xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà, số 11 Thái Hà, phường Đống Đa, Hà Nội.

Các bị can bị điều tra về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam".

Trước đó, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đơn vị kiểm tra lĩnh vực y tế thuộc Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở này.

Cơ quan chức năng làm việc với những người có liên quan trong vụ án. Ảnh: Cơ quan Công an

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện phòng khám có nhiều sai phạm. Trong đó, cơ sở này bị xác định chỉ định người bệnh thực hiện một số dịch vụ không cần thiết; có dịch vụ không nằm trong danh mục kỹ thuật được phép thực hiện hoặc không có tác dụng chữa bệnh.

Đáng chú ý, một số kết quả xét nghiệm bị tự ý điều chỉnh theo hướng làm tăng tình trạng bệnh, khiến người bệnh lo lắng và chi thêm tiền cho các dịch vụ y tế.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi chưa được cấp phép.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra tập trung xác minh dòng tiền thu từ khách hàng. Theo thông tin ban đầu, người cầm đầu đã chỉ đạo nhân viên sử dụng các tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản, qua đó để ngoài hệ thống sổ sách kế toán số tiền nhiều tỷ đồng.

Vụ án hiện tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và trách nhiệm của những người có liên quan.

Các bị can có thể đối diện hình phạt nào?

Phân tích vụ việc, luật sư Đỗ Thị Thúy Nga, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, trách nhiệm hình sự của các bị can sẽ được xem xét trên cơ sở tính chất, mức độ hành vi, hậu quả thực tế và vai trò của từng người.

Đối với tội "Vi phạm quy định của Nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", Điều 221 Bộ luật Hình sự quy định một số hành vi có thể bị xử lý hình sự, trong đó có việc để ngoài sổ kế toán tài sản của đơn vị hoặc lập nhiều hệ thống sổ kế toán nhằm bỏ ngoài sổ tài sản, nguồn vốn, kinh phí.

Theo luật sư, ở khung cơ bản, người phạm tội có thể bị cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Trường hợp phạm tội vì vụ lợi, có tổ chức, dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hoặc gây thiệt hại từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng, người phạm tội có thể bị phạt tù từ 3 năm đến 12 năm. Nếu gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên, mức hình phạt có thể từ 10 năm đến 20 năm tù.

Luật sư lưu ý, cần phân biệt giữa số tiền để ngoài sổ sách kế toán và thiệt hại thực tế do hành vi phạm tội gây ra.

Đối với tội "Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép", Điều 348 Bộ luật Hình sự quy định người nào vì vụ lợi mà tổ chức hoặc môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép có thể bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Tùy số người được tổ chức nhập cảnh, số tiền thu lợi bất chính và các tình tiết định khung khác, mức hình phạt có thể tăng lên, cao nhất tới 15 năm tù. Vụ việc cũng là cảnh báo đối với các cơ sở y tế tư nhân trong việc tuân thủ quy định về khám, chữa bệnh, quản lý tài chính, kế toán và sử dụng người nước ngoài.

Vụ án hiện đang trong quá trình điều tra. Trách nhiệm cụ thể của từng bị can và mức hình phạt nếu bị kết tội sẽ được xác định trên cơ sở tài liệu, chứng cứ và phán quyết của tòa án.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần thận trọng trong việc lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh uy tín. Các cơ sở y tế chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về khám, chữa bệnh.