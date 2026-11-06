Vụ Phó Đức Nam: Luật sư của bị hại đề nghị HĐXX tuyên mức án nghiêm minh, nhân đạo

Các bị cáo tại phiên tòa.

Ngày 6/11, phiên tòa xét xử Phó Đức Nam (Mr Pips), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng 186 bị cáo khác bước sang ngày làm việc thứ 11 với phần tranh luận tiếp tục được tiến hành.

Theo đó, trong phần tranh luận, các luật sư bào chữa cho các bị cáo cũng như các luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại đã trình bày quan điểm, đưa ra những luận cứ nhằm bảo vệ quyền lợi cho thân chủ.

Luật sư đề nghị xử nghiêm người cầm đầu, bảo đảm quyền lợi cho các bị hại

Trình bày quan điểm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 8 bị hại với tổng số tiền còn bị chiếm đoạt hơn 13,2 tỷ đồng, luật sư Lê Văn Thiên cơ bản đồng tình với quan điểm của đại diện VKS, đồng thời bổ sung một số nội dung cụ thể.

Về trách nhiệm dân sự, luật sư Thiên cho rằng cần buộc bị cáo Phó Đức Nam và các đồng phạm hoàn trả đầy đủ số tiền đã chiếm đoạt và bồi thường thiệt hại cho các bị hại.

Một góc phiên tòa.

Theo luật sư, điều các bị hại mong đợi trước hết không phải là những lời hứa khắc phục hậu quả, mà là một phán quyết xác định rõ ai có trách nhiệm hoàn trả, hoàn trả cho ai và số tiền cụ thể là bao nhiêu.

Cũng tại phiên tòa chiều nay, luật sư Lê Văn Thiên cho rằng hai bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ đã tuyên bố tự nguyện nộp thay toàn bộ số tiền khắc phục hậu quả cho các bị cáo khác. Luật sư đề nghị HĐXX ghi nhận sự tự nguyện này, tuy nhiên theo luật sư, điều đó không làm thay đổi nghĩa vụ nộp lại toàn bộ số tiền đã hưởng lợi của các bị cáo.

Theo luật sư, tại phiên tòa, 8 bị hại do ông bảo vệ cùng các bị hại khác tham gia phiên tòa đã ký và nộp đơn chung yêu cầu Phó Đức Nam và các đồng phạm bồi thường thêm khoản tiền tương ứng mức 20%/năm tính trên số tiền bị chiếm đoạt.

Theo luật sư, đây là yêu cầu chính đáng, xuất phát từ những tổn thất về quyền sử dụng, khai thác tài sản, các lợi ích hợp pháp bị mất hoặc giảm sút, bao gồm cả tổn thất về tinh thần trong thời gian các bị hại không thể sử dụng tài sản do bị các bị cáo chiếm đoạt. Từ đó, luật sư đề nghị HĐXX xem xét, chấp nhận yêu cầu này.

Các luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Bên cạnh đó, luật sư đề nghị HĐXX xử lý các tài sản đã thu giữ, kê biên, phong tỏa có nguồn gốc từ hành vi phạm tội theo quy định pháp luật, ưu tiên hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Đồng thời, bản án cần ghi nhận rõ sự tự nguyện khắc phục hậu quả của các bị cáo cũng như nghĩa vụ thi hành án của từng người.

Về trách nhiệm hình sự, luật sư Thiên cho rằng cần xử lý nghiêm những người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đồng thời phân hóa trách nhiệm và áp dụng chính sách khoan hồng đúng đối tượng.

Theo đó, luật sư đề nghị HĐXX áp dụng hình phạt tổng hợp tù chung thân đối với Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ, đồng thời ghi nhận việc hai bị cáo tự nguyện bồi thường toàn bộ thiệt hại thay cho các bị cáo khác.

Đối với những bị cáo đồng phạm có vai trò tích cực, luật sư đề nghị xử lý nghiêm khắc. Ngược lại, những bị cáo giữ vai trò thứ yếu, thực sự ăn năn, hối cải và tích cực khắc phục hậu quả cần được xem xét áp dụng chính sách khoan hồng đặc biệt trong giới hạn pháp luật cho phép.

"Một bản án có sức thuyết phục không chỉ ở mức án dành cho người cầm đầu, mà còn ở khả năng trả lại công bằng cho bị hại và mở ra cơ hội hoàn lương cho người xứng đáng", luật sư Thiên nhấn mạnh.

Rất đông các bị hại trong vụ án xếp hàng làm thủ tục vào tham dự phiên tòa.

Luật sư mong HĐXX xem xét vụ án một cách toàn diện để có một bản án khách quan, nghiêm minh và nhân đạo, có giá trị răn đe và phòng ngừa lâu dài.

Bố mẹ Mr Pips được đề nghị xem xét vai trò giúp sức thụ động

Cũng trong phiên tòa chiều nay, các luật sư bào chữa cho vợ chồng bị cáo Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu (bố mẹ của Phó Đức Nam), cùng bị truy tố về tội "Rửa tiền", đã trình bày quan điểm bào chữa.

Theo các luật sư, hồ sơ vụ án và lời khai tại phiên tòa của hai bị cáo Thắng, Liễu đều thể hiện rằng, khi được Phó Đức Nam nhờ đứng tên mua, bán các bất động sản, các bị cáo chỉ đơn giản nghĩ rằng đây là việc bình thường trong quan hệ cha con, mẹ con, đặc biệt khi Nam chưa lập gia đình. Vì vậy, các bị cáo đã không xem xét cẩn trọng nguồn gốc số tiền được sử dụng để mua các bất động sản.

Bị cáo Phó Đức Nam và Nguyễn Hòa Bình tại phiên tòa.

Luật sư đề nghị HĐXX xem xét vai trò thứ yếu của hai bị cáo Thắng, Liễu, cho rằng các bị cáo chỉ giúp sức một cách thụ động theo đề nghị của Phó Đức Nam, từ đó xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các thân chủ.

"Mong tòa cho họ mức hình phạt thấp nhất, được hưởng án treo để các bị cáo tiếp tục đi làm, sửa chữa sai lầm, chuộc lại lỗi lầm bằng những việc làm thiết thực và tiếp tục đóng góp cho xã hội", luật sư đề nghị.

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào lúc 8h30 ngày mai (7/11).