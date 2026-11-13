Vụ phát hiện sọ người ở TP. Hồ Chí Minh: Nạn nhân khoảng 40-50 tuổi, Công an tìm thân nhân

Ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết đang xác minh danh tính, tìm thân nhân 1 người đàn ông có hộp sọ và nhiều đoạn xương được phát hiện tại khu đất trống trên đường Lương Văn Can (khu phố 3, phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh).

Quần áo và đồ dùng cá nhân được phát hiện bên cạnh sọ người và đoạn xương tại hiện trường ở phường Linh Xuân, TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: CA TP. Hồ Chí Minh/LĐO

Theo thông tin từ cơ quan Công an, vụ việc được phát hiện vào khoảng 15 giờ 45 phút ngày 9-11. Thời điểm này, anh L.N.H.Q. trong lúc đi giăng lưới bắt cá tại khu vực bãi đất trống đối diện cổng số 3 Trường Đại học Kinh tế - Luật thì phát hiện 1 hộp sọ người cùng 2 đoạn xương nghi là xương cẳng chân. Sau đó, người này đến Công an phường Linh Xuân trình báo.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm và thu thập dấu vết, mẫu vật để phục vụ công tác giám định pháp y, điều tra nguyên nhân tử vong.

Qua khám nghiệm ban đầu, cơ quan chức năng xác định các phần xương thu giữ được là của 1 người đàn ông, độ tuổi khoảng 40-50, cao khoảng 1,6 m. Do phần thi thể đã phân hủy, chỉ còn lại xương nên việc xác định danh tính nạn nhân gặp nhiều khó khăn.

Đáng chú ý, tại khu vực phát hiện các phần xương, lực lượng chức năng còn ghi nhận một số vật dụng cá nhân được cho là của nạn nhân. Cụ thể, người này mặc áo thun ngắn tay màu xanh, quần đùi vải màu xanh rêu, quần dài màu xám và áo khoác màu xanh dương, phía sau lưng có in chữ “Reebok”.

Ngoài ra, nạn nhân mang dép hiệu Biti’s màu nâu, kích cỡ 40. Một đặc điểm nhận dạng đáng chú ý khác là người này có răng giả ở hàm dưới và hàm trên được bọc sứ.

Trước đó, thông tin về vụ việc được công bố ngày 10-11, sau khi lực lượng chức năng xác định phần sọ và các mảnh xương được phát hiện là của nam giới trung niên. Tuy nhiên, do không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên danh tính nạn nhân vẫn chưa được làm rõ.

Để phục vụ công tác điều tra, Công an TP. Hồ Chí Minh đề nghị người dân, đặc biệt là những gia đình có người thân mất tích hoặc mất liên lạc, nếu nhận thấy có những đặc điểm nhận dạng phù hợp với thông tin trên, khẩn trương cung cấp thông tin cho cơ quan chức năng. Người biết thông tin hoặc là thân nhân của nạn nhân có thể liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hồ Chí Minh tại số 9 Xa lộ Hà Nội, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh; hoặc liên hệ đồng chí Nguyễn Thế Tiền, cán bộ thụ lý vụ việc, qua số điện thoại 0375004446 để phối hợp xác minh.