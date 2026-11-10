Vụ phát hiện nghi sọ người sau trường đại học ở TP.HCM: Công an thông tin

Công an phường Linh Xuân cho biết, đơn vị đang phối hợp với phòng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra vụ phát hiện sọ người sau trường đại học trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc.

Công an đang xác minh danh tính và nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Chiều tối 9/11, lực lượng công an phong toả hiện trường sau khi có tin báo phát hiện sọ người tại khu đất ven đường Lương Văn Can, đoạn gần giao lộ Hồ Xuân Hương, ngay phía sau một trường đại học. Tại hiện trường công an ghi nhận phần nghi sọ người, các mảnh xương.

Cơ quan chức năng còn tìm thấy áo khoác, một đôi dép, đoạn dây dù còn buộc vào cành cây trứng cá. Công an không tìm thấy giấy tờ tuỳ thân của nạn nhân.

Từ kết quả khám nghiệm tử thi ban đầu, công an nhận định, phần sọ người, các mảnh xương thu giữ được thuộc về nam giới (khoảng 40 - 45 tuổi), cao khoảng 1m6.

Công an đề nghị những ai biết về thông tin nạn nhân hoặc người nào có người thân mất tích, mất liên lạc có những đặc điểm như trên thì liên hệ trình báo để phục vụ công tác xác minh.