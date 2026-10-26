Vụ phạm nhân đang trốn Trại giam A2: Người che giấu, không tố giác sẽ bị xử lý ra sao?

Ngày 26/10, luật sư Tạ Quang Tòng - Nguyên Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk đã có những trao đổi với phóng viên Báo Tiền Phong liên quan việc 3 phạm nhân đang trốn khỏi Trại giam A2 (tỉnh Khánh Hòa), trường hợp những phạm nhân này về nhà, người thân cần ứng xử ra sao để đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Luật sư Tạ Quang Tòng phân tích, việc 3 phạm nhân đang tiếp tục trốn Trại giam A2 những ngày qua được dư luận, cộng đồng hết sức quan tâm. Theo luật sư, trường hợp các phạm nhân trên về nhà, nếu gia đình che giấu không báo cáo với cơ quan chức năng về việc họ đang có mặt ở nhà mình, tức có hành động bao che, giúp người phạm tội trốn tránh, sẽ bị xem xét xử lý về tội “Che giấu tội phạm” được quy định tại điều 389 Bộ luật Hình sự, với hai khung hình phạt, từ 6 tháng đến 5 năm hoặc từ 2 năm đến 7 năm.

Lực lượng chức năng vẫn đang truy tìm 3 phạm nhân đang trốn Trại giam A2.

Riêng trường hợp những người là ông bà, cha mẹ, con cháu, anh chị em ruột của người phạm tội đã thực hiện hành vi “Không tố giác tội phạm”, nhưng theo quy định tại khoản 2 điều 19 Bộ luật Hình sự thì họ không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Không tố giác tội phạm”. Tuy nhiên, như trên đã nói họ, có thể bị xử lý về hành vi "Che giấu tội phạm" nếu hội đủ các điều kiện theo quy định của điều luật.

Đối với những người khác, nếu biết rõ những phạm nhân này đang lẩn trốn ở đâu mà không tố giác sẽ phạm vào tội "Không tố giác tội phạm" quy định tại điều 390 Bộ Luật Hình sự. Trường hợp có hành vi che giấu cho các phạm nhân trong thời gian trốn chạy này, đương nhiên sẽ bị xem xét về tội "Che giấu tội phạm" theo quy định tại điều 389 Bộ Luật Hình sự vừa nêu.

“Khi người thân thấy con em về cứ cho ăn bữa ăn cho đàng hoàng, sau đó động viên, khuyến khích họ đi đầu thú. Tất cả các hoạt động này càng ngắn càng tốt. Ngay sau đó phải đưa ngay người bị truy nã (phạm nhân đang bỏ trốn) đến cơ quan công an, trụ sở chính quyền địa phương gần nhất trình diện, khai báo”, luật sư Tạ Quang Tòng chia sẻ.

Luật sư Tạ Quang Tòng.

Luật sư Tạ Quang Tòng nói thêm, trường hợp các phạm nhân ra đầu thú, vẫn sẽ bị xử lý về tội “Trốn khỏi nơi giam”, quy định tại điều 386 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, trường hợp này sẽ được hội đồng xét xử xem xét để khoan hồng, tuỳ vào mức độ.

Theo cá nhân luật sư Tòng, các phạm nhân trên nên nghiêm chỉnh chấp hành, tuân thủ nội quy của trại để sớm được giảm án, không có con đường nào khác. Việc bỏ trốn như trên chỉ làm tội của họ thêm nặng.

Chia sẻ thêm, luật sư Tạ Quang Tòng thông tin, việc các phạm nhân trốn trại trên sẽ đối mặt ở khung phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm theo quy định tại khoản 1,điều 386 Bộ Luật Hình sự. Các phạm nhân cùng nhau bỏ trốn như thế, nếu chứng minh được có sự bàn bạc phân công, tức là "có tổ chức" thì họ có thể bị xử lý ở khoản 2, điều 386 Bộ luật Hình sự có mức hình phạt từ 3 đến 10 năm tù giam.

Không thể trốn thoát

Thực tế, nhiều vụ trốn trại đã từng xảy ra và trước sau gì cũng bị bắt trở lại, không thể thoát được. Vì vậy, theo luật sư Tòng, cách tốt nhất mà các phạm nhân trốn trại có thể làm hiện nay là nhanh chóng ra trình diện,đầu thú để có thể được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. "Bản thân mình đã phạm tội, gây hành vi nguy hiểm cho xã hội, thì cần phải chấp hành nghiêm bản án của pháp luật', luật sư Tòng nói.

Như Báo Tiền Phong đưa tin, khoảng 15h ngày 21/10, 4 phạm nhân thuộc phân trại số 1, Trại giam A2 - Bộ Công an ở Khánh Hòa, đã trốn khỏi nơi giam giữ. Bốn phạm nhân này gồm: Hồ Văn Tình (SN 2002, trú tại tổ 13, phường An Phú, tỉnh Gia Lai) đang chấp hành án 20 năm tù với 2 tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Giết người”; Võ Hoàng Duy (SN 1999, trú tại thôn Mỹ Đức, xã Bình Hiệp, tỉnh Gia Lai) chấp hành án 20 năm tù với tội danh “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Cường (SN 1994, trú tại xã Hoàng Cương, tỉnh Phú Thọ) án 10 năm tù với 2 tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và Lữ Văn Toàn (SN 1995, trú tại xã Thọ Bình, tỉnh Thanh Hóa) chấp hành án 20 năm tù về tội “Giết người”. Đến rạng sáng ngày 24/10, phạm nhân Lê Văn Cường đã bị cảnh sát giao thông phát hiện và bắt giữ khi đang trốn chạy trên xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà. Hiện 3 đối tượng còn lại vẫn đang lẩn trốn.