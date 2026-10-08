Vụ phá rừng tại xã Đam Rông 1: Không đủ cơ sở định giá thiệt hại

Những cây gỗ bị chặt phá, vẫn còn nằm la liệt tại lô 7, khoảnh 2, Tiểu khu 211, xã Đam Rông 1

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản phúc đáp Yêu cầu định giá số 193/YC-HKL ngày 28/9/2026 của Hạt Kiểm lâm Lâm Hà.

Trước đó, Hạt Kiểm lâm Lâm Hà đề nghị định giá tài sản trong vụ phá rừng xảy ra tại lô 7, khoảnh 2, Tiểu khu 211, xã Đam Rông 1, tỉnh Lâm Đồng - lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý. Tài sản cần định giá là giá trị thiệt hại về lâm sản của 23 cây gỗ tạp thông thường, nhóm VI, bị cưa hạ vào thời điểm tháng 5/2026.

Để có cơ sở định giá, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Đam Rông 1 đã yêu cầu Hạt Kiểm lâm Lâm Hà cung cấp bảng kê lý lịch gỗ chi tiết của 23 cây gỗ bị cưa hạ.

Tuy nhiên, theo trình bày của Hạt Kiểm lâm Lâm Hà, do "lâm sản đã bị gom dọn, đốt cháy hoàn toàn trên hiện trường", nên đơn vị không cung cấp được thông tin về lâm sản theo yêu cầu.

Theo Hạt Kiểm lâm Lâm Hà cho rằng, do "lâm sản đã bị gom dọn, đốt cháy hoàn toàn trên hiện trường", nên đơn vị không cung cấp được thông tin về lâm sản theo yêu cầu của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Đam Rông 1. Ảnh hiện trường mà Phóng viên ghi nhận thực tế vào ngày 7/10/2026 tại lô 7, khoảnh 2, Tiểu khu 211, xã Đam Rông 1

Như vậy, do tài sản cần định giá không đủ thông tin cơ bản. Vì vậy, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự xã Đam Rông 1 chưa đủ cơ sở để tiến hành định giá theo quy định./.