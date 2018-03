Vụ ông Nguyễn Thanh Hóa: Người vừa đầu thú là ai?

Người này được xác định là một mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc trực tuyến trị giá hơn 9.500 tỉ đồng, liên quan đến cựu cục trưởng C50 Nguyễn Thanh Hóa.

Như đã đưa tin, Công an tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp cùng Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) vận động đầu thú thành công Hoàng Văn Trọng (27 tuổi, trú tại Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội) - một trong chín bị can truy nã trong đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 9.500 tỉ đồng.

Trọng đã được Công an huyện Phúc Thọ bàn giao cho Công an tỉnh Phú Thọ để phục vụ điều tra.

Hoàng Văn Trọng tại cơ quan công an. Ảnh: ANTĐ

Theo một nguồn tin, tài liệu của cơ quan điều tra cho thấy Trọng là đại lý cấp 1. Từ tháng 6-2016 đến tháng 8-2017, người này đã đứng ra mua bán tiền RIK theo tỉ lệ 100.000 tiền RIK thành 82.000 đồng tiền thật rồi bán cho người chơi với giá 84.000 đồng. Tổng số tiền Trọng thu lời từ việc mua bán đồng RIK hơn 1 tỉ đồng.

Sau khi khởi tố vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định truy nã Trọng về tội tổ chức đánh bạc.

Nghiên cứu hồ sơ vụ án, cơ quan công an đã tiến hành gửi thư kêu gọi ra đầu thú đối với Trọng; đồng thời đến tận gia đình để vận động người thân động viên Trọng đầu thú và có kết quả.

“Tại thời điểm phát lệnh truy nã, đối tượng không có mặt tại địa phương. Do vậy đơn vị xác định hướng vận động chính là người thân trong gia đình. Sau một thời gian thuyết phục, Trọng đã trở về và ra cơ quan công an đầu thú. Việc bàn giao cũng được tiến hành đúng quy định pháp luật” - một lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ nói với Pháp Luật TP.HCM về quá trình vận động Trọng ra đầu thú.

Cùng với việc vận động đầu thú Hoàng Văn Trọng, Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục kêu gọi các bị can đang bị truy nã trong vụ án có thái độ tương tự Trọng.

Trong vụ án này, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố tổng cộng 83 bị can, trong đó một số bị can bị khởi tố hai tội danh, 41 bị can về tội tổ chức đánh bạc, 38 bị can về tội đánh bạc, bốn bị can về tội mua bán hóa đơn trái phép, hai bị can về tội rửa tiền và một bị can về tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, ông Nguyễn Thanh Hóa, cựu cục trưởng Cục C50 (Bộ Công an), bị khởi tố, bắt tạm giam bốn tháng về tội tổ chức đánh bạc. Ngoài ra, tám bị can khác bị truy nã, trong đó có Hoàng Văn Trọng.

Điều tra ban đầu, công an xác định đường dây tổ chức đánh bạc này do Phan Sào Nam (chủ tịch Công ty VTC online), Nguyễn Văn Dương (chủ tịch Công ty Đầu tư Phát triển an ninh công nghệ) và Hoàng Thành Trung (phó giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Phát triển đầu tư Nam Việt) bàn bạc thực hiện. Trong đó, Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương có vai trò chủ mưu, cầm đầu; Hoàng Thành Trung có vai trò thực hành.

Số tiền tham gia đánh bạc qua đường dây này được xác định lên tới hơn 9.500 tỉ đồng, trong đó tiền từ thẻ viễn thông và thẻ game là 9.296 tỉ đồng, chiếm 97%; tiền từ các ngân hàng là 168 tỉ đồng, chiếm 1,75%. Tiền tham gia đánh bạc qua các đại lý được giao dịch trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng, bước đầu xác định hơn 5.631 tỉ đồng.

TUYẾN PHAN