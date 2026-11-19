Mua nhà xong đi làm sổ đỏ mới biết vi phạm quy hoạch

Sáng 19/11, HĐXX Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tục xét hỏi bị cáo Lê Thanh Thản (Tổng giám đốc Công ty Bemes, Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh) và nhóm cựu cán bộ để làm rõ sai phạm xảy ra tại dự án CT6 Kiến Hưng khiến 519 khách hàng mua nhà không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng.

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, HĐXX xác định hơn 500 bị hại và 200 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng chỉ hơn 100 người có mặt dự tòa. Hầu hết, các bị hại bày tỏ mong muốn được Nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ hoặc đền bù đúng với giá thị trường hiện nay.

Khi xét hỏi, HĐXX yêu cầu bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nào muốn nêu ý kiến bước lên phía trước chuẩn bị phát biểu. Tuy nhiên, chỉ lác đác vài cánh tay giơ lên.

Bị cáo Lê Thanh Thản và nhóm cựu cán bộ.

Ông Phạm Văn Tuấn (cư dân sống tại tầng 3 tòa CT6C Kiến Hưng) đứng dậy chia sẻ, gia đình ông mua căn hộ từ năm 2013. Trước khi quyết định mua nhà, ông đến văn phòng môi giới bất động sản đặt tại khách sạn Mường Thanh để tìm hiểu thông tin và thực hiện các thủ tục pháp lý.

Nhớ lại thời điểm đó, ông Tuấn cho rằng những thông tin phía chủ đầu tư cung cấp đều khẳng định căn hộ được xây dựng hợp pháp, phù hợp quy hoạch, thiết kế và bảo đảm chất lượng.

Tin tưởng, gia đình ông Tuấn quyết định mua và chuyển đến sinh sống nhưng hai năm sau đi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ mới biết căn hộ cũng như toàn bộ tòa nhà CT6C có sai phạm. Đến nay đã 13 năm sinh sống, gia đình không gặp vấn đề đáng lo ngại nào về an toàn, an ninh.

Theo ông Tuấn, căn hộ của gia đình nằm tại tầng 3, thuộc nhóm bị ảnh hưởng nhiều nhất và có nguy cơ phải di dời. Ông mong Tòa án, các cơ quan chức năng xem xét phương án phù hợp với những căn hộ có thể tiếp tục sử dụng, đồng thời tạo điều kiện cấp sổ đỏ để cư dân ổn định cuộc sống.

Trường hợp bắt buộc phải di dời, ông Tuấn đề nghị chủ đầu tư bồi thường theo mức định giá được thực hiện vào tháng 7/2026. Ông cho rằng mức giá này tương đối sát với giá thị trường.

Phát biểu sau ông Tuấn là bà Thu Phương (sống tại tầng 25 tòa CT6C Kiến Hưng). Bà Phương cho biết, gia đình cũng mua căn hộ từ 2013 thông qua sàn giao dịch bất động sản đặt tại khách sạn Mường Thanh. Thời điểm đó, nhân viên môi giới “quảng bá” các căn hộ đầy đủ pháp lý, cung cấp thông tin về vị trí, diện tích và giá bán.

Tuy nhiên, khi giao dịch, nhân viên không cung cấp những hồ sơ pháp lý liên quan đến quy hoạch, xây dựng dự án để người mua kiểm tra.

Theo bà Phương, thời điểm mở bán, căn hộ tại dự án của Mường Thanh “thu hút” rất đông khách hàng. Nhiều người phải xếp hàng, tranh nhau mua, thậm chí chấp nhận trả tiền chênh lệch so với giá công bố hàng chục đến cả trăm triệu đồng, trong đó có bà.

Cùng quan điểm với ông Tuấn, bà Phương muốn chủ đầu tư và các cơ quan chức năng thực hiện những nghĩa vụ liên quan, tạo điều kiện để người dân được cấp sổ đỏ, yên tâm sinh sống lâu dài.

Dự án nhà phục vụ di dời dân đảm bảo chất lượng, khang trang

Dù được đại diện UBND TP khẳng định ông Lê Thanh Thản có đủ nguồn tài sản để khắc phục hậu quả nhưng bà Thu Phương và nhiều người vẫn lo lắng khi sai phạm tại các dự án của chủ đầu tư là quá lớn không thể có kinh phí đáp ứng.

Các bị hại đến tòa nhưng rất ít người phát biểu nêu quan điểm.

Trước đó trong phần xét hỏi buổi sáng, ông Lê Thanh Thản khai đã chuyển 530 tỷ đồng vào tài khoản thi hành án từ ngày 17/11, chỉ một ngày trước khi phiên tòa được mở.

Đối với cam kết tín dụng 1.000 tỷ đồng của ngân hàng, ông Thản giải thích đây là nguồn vốn doanh nghiệp có thể vay để tiếp tục thực hiện dự án khu đô thị Thanh Hà khi cần, phục vụ việc bố trí căn hộ thay thế cho người dân.

Ông Luyện Văn Phương (Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội) cũng khẳng định, tại khu đô thị Thanh Hà, chủ đầu tư đã khởi công các công trình nhà ở thương mại, nhà ở xã hội nhằm phục vụ việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án sai phạm. Những căn hộ này được định hướng xây dựng bảo đảm chất lượng, có hệ thống hạ tầng đồng bộ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cư dân, khang trang và không bị manh mún.

Về khả năng tài chính của chủ đầu tư, ông Phương cho biết trong quá trình nghiên cứu Nghị quyết 96, Sở Xây dựng đã phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát nguồn lực của doanh nghiệp. Qua đánh giá sơ bộ, các cơ quan chức năng kết luận chủ đầu tư có nguồn lực để thực hiện nghĩa vụ chi trả cho người dân.

"Ngoài khoản tiền đang được cơ quan nhà nước quản lý, doanh nghiệp còn có các bất động sản, khách sạn và nhiều dự án đô thị trên địa bàn Hà Nội. Tổng các nguồn này bảo đảm việc chủ đầu tư có thể chi trả cho người dân", ông Phương nói.