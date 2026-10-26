Vụ ồn ào của Kim Soo Hyun và cố diễn viên Kim Sae Ron có diễn biến mới

Theo JTBC, ngày 26/10, Gold Medalist - công ty quản lý của Kim Soo Hyun đưa ra thông cáo chính thức liên quan đến ồn ào của nam diễn viên và cố diễn viên Kim Sae Ron.

Thông cáo cho biết, đơn khiếu nại do phía nam diễn viên đệ trình chống lại gia đình Kim Sae Ron đã được cảnh sát chuyển đến Viện Kiểm sát, trong đó có cả mẹ của người quá cố.

Kim Soo Hyun trên sân khấu The Fact Music Awards (TMA) 2026 tại SVĐ chính Asiad Busan với tư cách người trao giải. (Ảnh: X).

"Sau khi Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Garosero Research Institute - nơi đưa ra các cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun - bị truy tố và tạm giam, những đồng phạm tham gia phát tán thông tin sai sự thật cũng bị xác định có dấu hiệu phạm tội.

Hiện tại, các hồ sơ liên quan đã được chuyển sang Viện Công tố quận trung tâm Seoul, trong tình trạng không giam giữ.

Những người bị chuyển hồ sơ bao gồm mẹ của người đã khuất (Kim Sae Ron - PV) và một người mạo danh là dì của người đã khuất. Những người này bị áp dụng các cáo buộc như phỉ báng bằng việc phát tán sai sự thật", thông cáo nêu.

Tuy nhiên, đối với cha của người đã khuất, cơ quan điều tra đã quyết định không chuyển hồ sơ.

Công ty quản lý cho biết thêm rằng, dù ban đầu không nằm trong danh sách bị tố cáo, nhưng theo kết quả điều tra của cảnh sát: Luật sư Bu Ji Seok, đại diện pháp lý phía gia đình người đã khuất, người đã dẫn dắt hai cuộc họp báo bằng cách làm giả, chỉnh sửa tin nhắn KakaoTalk và dùng AI để thao túng giọng nói.

Ngoài ra, ông Kwon Young Chan, chủ kênh YouTube Kwon Young Chan TV, cũng bị xác định có dấu hiệu phạm tội. Hồ sơ của cả hai đã được chuyển đến văn phòng công tố.

Hiện, luật sư Bu bị nghi ngờ phạm tội phỉ báng, còn ông Kwon đối mặt cáo buộc vi phạm Luật đặc biệt về xử phạt các tội phạm bạo lực tình dục.

Sự việc bắt đầu vào tháng 3 năm ngoái, Kim Soo Hyun vướng cáo buộc từng hẹn hò với cố diễn viên Kim Sae Ron từ khi cô còn là trẻ vị thành niên.

Thời điểm đó, ngôi sao phim "Nữ hoàng nước mắt" thừa nhận từng hẹn hò với Kim Sae Ron, nhưng phản bác rằng mối quan hệ chỉ bắt đầu sau khi cô đã trưởng thành.

Luật sư Ko Sang Rok, người đại diện pháp lý của Kim Soo Hyun, giải thích rằng theo Luật Phúc lợi trẻ em, "trẻ em" được hiểu là người dưới 18 tuổi.

Đến ngày 7/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin các công tố viên đã trả lại hồ sơ điều tra cho cảnh sát vào ngày 3/9.

Trước đó, vào ngày 29/7, Sở Cảnh sát Seongdong ở Seoul đã quyết định không chuyển vụ án cho công tố viên do thiếu bằng chứng và chuyển hồ sơ để xem xét. Vì các công tố viên không yêu cầu điều tra bổ sung hoặc điều tra lại, quyết định của cảnh sát coi như đã được hoàn tất, khép lại cuộc điều tra khoảng một năm bốn tháng sau khi đơn khiếu nại được đệ trình.

Kim Se Ui, người đứng đầu kênh YouTube Garosero Research Institute - nơi đưa ra các cáo buộc liên quan đến Kim Soo Hyun hiện đã bị bắt và truy tố với cáo buộc phỉ báng cùng một số tội danh khác.