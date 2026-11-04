Vụ ô tô tông ngã thai phụ đi xe máy ở Lào Cai: Không thể xử lý như tai nạn thông thường

Hiện trường vụ việc. Ảnh cắt từ clip

Điều đáng lo ngại trong vụ việc này không chỉ nằm ở hành vi hung hãn của người điều khiển phương tiện, mà còn ở cách họ dường như tự cho mình quyền trừng phạt người khác bằng ưu thế của chiếc ô tô. Một mâu thuẫn trên đường, dù xuất phát từ nguyên nhân gì, cũng không trao cho bất kỳ ai quyền truy đuổi, chèn ép hay cố tình đâm vào phương tiện của người khác để trả đũa.

Không ai có quyền dùng ô tô để uy hiếp người khác

Ô tô là một trong những nguồn nguy hiểm cao độ theo quy định tại Điều 601 Bộ luật Dân sự năm 2015. Với trọng lượng lớn, khả năng di chuyển nhanh và sức va đập mạnh, một chiếc ô tô có thể gây ra những hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe, tính mạng con người chỉ trong tích tắc.

Chính vì vậy, việc điều khiển ô tô không đơn thuần là kỹ năng làm chủ phương tiện, mà còn đòi hỏi người lái phải có ý thức trách nhiệm cao đối với sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông. Khi cầm vô lăng, mỗi người phải hiểu rằng mình đang điều khiển một phương tiện có khả năng gây nguy hiểm lớn, chứ không phải nắm trong tay một thứ công cụ để thể hiện quyền lực hay áp đặt ý chí cá nhân lên người khác.

Theo thông tin về vụ việc, chiếc ô tô đã liên tục bám đuổi, chèn ép xe máy, khiến người phụ nữ phải tìm cách tránh né, thậm chí leo lên vỉa hè. Đáng chú ý, hành vi này được cho là tiếp diễn đến khi người phụ nữ dừng chờ đèn đỏ thì chiếc ô tô tông vào phía sau, khiến nạn nhân ngã xuống đường.

Nếu những diễn biến này được cơ quan chức năng xác minh là đúng, đây không còn là câu chuyện về một người lái xe nóng nảy, thiếu kiềm chế. Việc liên tục truy đuổi, chèn ép rồi cố tình va chạm với xe của người khác cho thấy dấu hiệu của hành vi chủ động sử dụng phương tiện để uy hiếp, xâm phạm sự an toàn thân thể của người khác.

Đặc biệt, nạn nhân là phụ nữ đang mang thai 6 tháng. Bất kỳ ai cũng có thể nhận thức được rằng một cú va chạm khiến người phụ nữ mang thai ngã mạnh xuống mặt đường đều tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương nghiêm trọng cho cả mẹ và thai nhi. Đây là hậu quả nguy hiểm mà người điều khiển phương tiện phải có trách nhiệm nhận thức và lường trước.

Điều đáng lên án hơn, theo những thông tin được phản ánh, sau khi xảy ra va chạm, những người trên ô tô còn có hành vi xô đẩy, tiếp tục có ý định tấn công nạn nhân. Nếu được xác minh, diễn biến này càng cho thấy tính chất hung hãn, coi thường sự an toàn và sức khỏe của người khác.

Phải phân định rõ tai nạn và hành vi cố ý tấn công

Dưới góc độ pháp lý, cần phân biệt rõ giữa một vụ tai nạn giao thông do bất cẩn, vi phạm quy tắc an toàn và hành vi cố ý sử dụng phương tiện để tấn công người khác. Hai trường hợp có bản chất khác nhau, do đó không thể đánh đồng về trách nhiệm pháp lý.

Người gây tai nạn giao thông có thể bị truy cứu về Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ và được xác định có lỗi vô ý.

Trong trường hợp có căn cứ xác định người điều khiển ô tô đâm vào xe máy nhằm gây thương tích cho người điều khiển xe, cơ quan điều tra cần xem xét dấu hiệu của các tội danh xâm hại sức khỏe, tính mạng người khác với lỗi cố ý. Việc xác định tội danh cụ thể, khung hình phạt phải căn cứ vào ý thức chủ quan, phương thức thực hiện hành vi, mức độ thương tích và những tình tiết khác có liên quan.

Bên cạnh đó, nếu hành vi truy đuổi, chèn ép, tấn công giữa đường gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội và thỏa mãn các dấu hiệu cấu thành tội phạm, cơ quan chức năng cũng cần xem xét dấu hiệu của tội gây rối trật tự công cộng theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Không thể để đường phố thành nơi "mạnh được, yếu thua"

Đường phố là không gian công cộng, nơi mọi người đều có quyền được bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông, bất kể họ đi ô tô, xe máy hay đi bộ.

Một người ngồi trong chiếc ô tô có thể có ưu thế về khả năng bảo vệ thân thể, khối lượng và sức mạnh của phương tiện so với người đi xe máy. Nhưng ưu thế ấy càng đòi hỏi họ phải có trách nhiệm lớn hơn, chứ không phải trở thành cái cớ để uy hiếp những người yếu thế hơn.

Pháp luật không chỉ có nhiệm vụ xử lý những vụ tai nạn do bất cẩn, mà còn phải bảo vệ con người trước những hành vi cố ý biến phương tiện giao thông thành công cụ tấn công. Sự nghiêm minh trong xử lý những hành vi như vậy không chỉ nhằm bảo vệ nạn nhân, mà còn để xác lập một giới hạn không thể vượt qua trong ứng xử xã hội: không ai được phép dùng sức mạnh để giải quyết mâu thuẫn, càng không thể lấy tính mạng, sức khỏe của người khác làm cái giá phải trả cho cơn giận dữ của mình.

Cầm vô lăng không phải là cầm trong tay quyền lực để áp đặt lên người khác. Đó là lúc mỗi người phải ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng. Bởi chỉ một phút mất kiểm soát, chiếc xe có thể không còn đưa con người đến nơi họ muốn đến, mà trở thành công cụ gây ra những tổn thương không gì có thể bù đắp.

Bên cạnh việc xem xét trách nhiệm hình sự, cơ quan chức năng cũng cần đánh giá đầy đủ các điều kiện và khả năng tiếp tục điều khiển phương tiện của người có hành vi vi phạm. Nếu xác định người điều khiển ô tô có hành vi cố ý sử dụng phương tiện để truy đuổi, chèn ép, tấn công người khác, cần xem xét áp dụng các biện pháp xử lý bổ sung theo quy định pháp luật, bao gồm việc tước quyền sử dụng giấy phép lái xe có thời hạn hoặc áp dụng các hình thức xử lý khác tương ứng với tính chất, mức độ vi phạm.

Điều quan trọng là không để những người có hành vi cố ý sử dụng phương tiện cơ giới để đe dọa, xâm phạm tính mạng, sức khỏe người khác tiếp tục tham gia giao thông mà không phải chịu những hệ quả pháp lý tương xứng. Bảo đảm an toàn giao thông không chỉ là xử phạt sau khi hậu quả xảy ra, mà còn phải chủ động ngăn chặn những nguy cơ có thể tiếp tục đe dọa cộng đồng.