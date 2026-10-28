Vụ ô tô Mercedes bị cào xước: Chủ xe và bị cáo cùng kháng cáo bản án sơ thẩm

Theo thông tin từ TAND khu vực 4, TP Hà Nội, cơ quan này đã nhận được đơn kháng cáo của chị Đỗ Bích N. (SN 1990, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội), là chủ chiếc ô tô Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước khi đỗ trước cửa nhà dân tại ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội.

Trong đơn kháng cáo, chị N. đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại các phần của bản án sơ thẩm liên quan đến việc đánh giá chứng cứ, xác định phạm vi thiệt hại, trách nhiệm của những người liên quan, trách nhiệm bồi thường dân sự và quyết định hình phạt đối với bị cáo Mai Thị Bích Vân.

Trong khi đó, bị cáo Mai Thị Bích Vân (SN 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và đề nghị chuyển từ hình phạt tù cho hưởng án treo sang hình phạt tiền.

Chị Đỗ Bích N. bên chiếc xe Mercedes-Benz GLC 200 bị cào xước.

Trước đó, ngày 28/9/2026, TAND khu vực 4 - Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Mai Thị Bích Vân 6 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Đồng thời, Tòa án cấp sơ thẩm buộc bị cáo Vân phải bồi thường cho chị N. số tiền hơn 670.000 đồng.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, khoảng 19h ngày 18/1/2026, chị Đỗ Bích N. điều khiển ô tô Mercedes-Benz GLC 200 đến khu vực ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, Hà Nội, rồi đỗ xe trước cổng nhà bị cáo Mai Thị Bích Vân để cùng con trai đi ăn lẩu tại một quán gần đó.

Thấy ô tô đỗ trước cửa nhà mình, bị cáo Vân bực tức, dùng chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa trước và bẻ gương chiếu hậu của chiếc xe. Cùng thời điểm, con gái bị cáo Vân cũng bức xúc vì không thể dắt xe máy ra ngoài nên đã cầm mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính ô tô.

Trong khi đó, chồng bị cáo Vân viết nội dung: “Đỗ xe chắn cửa ra vào của chủ hộ là vô ý thức, phải học lại luật lái xe và văn hóa giao thông” lên 2 tờ giấy A4, sau đó dán vào kính chắn gió phía trước và kính phía sau chiếc xe.

Khoảng 21h20’ cùng ngày, khi quay lại lấy xe, chị N. phát hiện ô tô bị dán giấy, bẻ gương chiếu hậu và cào xước sơn. Sau khi bóc 2 tờ giấy dán trên xe, chị N. điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường. Đêm cùng ngày, sau khi đưa con trai về nhà, chị N. đến Công an phường Đại Mỗ trình báo sự việc.

Sau phiên tòa sơ thẩm, chị Đỗ Bích N. đã làm đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại một số nội dung của bản án, đặc biệt là việc đánh giá chứng cứ và xác định thiệt hại đối với chiếc ô tô Mercedes-Benz GLC 200.

Theo đơn kháng cáo, chị N. đề nghị làm rõ những chứng cứ trong hồ sơ vụ án được sử dụng làm căn cứ xác định bị cáo Mai Thị Bích Vân không gây hư hỏng tại gương chiếu hậu, trong khi bản án sơ thẩm đã ghi nhận hành vi bẻ gương của bị cáo.

Bên cạnh đó, chị N. đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm đánh giá đầy đủ vai trò, hành vi của chồng và con gái bị cáo Vân trong sự việc; đồng thời xem xét lại các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt đối với bị cáo.

Đối với phần trách nhiệm dân sự, nữ chủ xe đề nghị xem xét lại việc xác định phạm vi thiệt hại, trách nhiệm bồi thường và các chứng cứ liên quan trong phạm vi pháp luật quy định. Đáng chú ý, chị N. đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm ưu tiên xem xét riêng hai hạng mục thiệt hại tại gương chiếu hậu và cụm đèn phía trước bên trái của chiếc ô tô.

Để làm rõ các nội dung kháng cáo, chị N. yêu cầu công khai kiểm tra video gốc liên quan đến vụ việc, xác định căn cứ loại trừ trách nhiệm đối với từng hạng mục thiệt hại;…

Ngoài những nội dung liên quan đến thiệt hại tài sản và trách nhiệm bồi thường dân sự, chị N. cũng đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại việc đánh giá chứng cứ, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và quyết định hình phạt đối với bị cáo Mai Thị Bích Vân.

Trong khi bị hại đề nghị xem xét lại nhiều nội dung của bản án sơ thẩm, bị cáo Mai Thị Bích Vân cũng kháng cáo theo hướng xin giảm nhẹ hình phạt, đề nghị được áp dụng hình phạt tiền thay cho mức án 6 tháng tù cho hưởng án treo mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên.