Vụ ô tô gây tai nạn với xe máy rồi bỏ đi: Tài xế khai gì?

Ngày 16/11, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, sau khi mời làm việc, nam tài xế T.T.H (sinh năm 1979, trú thôn Long Bàn, phường Trương Quang Trọng, tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển ô tô con BKS 76A-22.xx9 gây tai nạn với người đi xe máy cùng chiều phía trước nhưng điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường đã có những lời khai ban đầu.

Nam tài xế T.T.H làm việc với cơ quan chức năng sau khi gây tai nạn nhưng không dừng lại hỗ trợ nạn nhân.

Theo đó, tại buổi làm việc với cơ quan công an, ông T.T.H cho biết, chiều 13/11, sau tan ca làm tại công ty, ông điều khiển ô tô cá nhân trở về nhà. Khi di chuyển trên QL1 đến Km 1051+100, thuộc địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi có xảy ra va chạm với phương tiện đi xe máy cùng chiều phía trước.

Sau va chạm với xe máy, do quá hoảng loạn nên điều khiển xe tiếp tục rời đi và không dừng lại hỗ trợ nạn nhân.

Bản thân tôi nhận thức việc mình gây ra tai nạn nhưng không dừng lại hỗ trợ nạn nhân, không báo cho cơ quan chức năng là hành vi sai trái.

Trước đó, vào chiều tối 13/11, trên QL1 đoạn qua Km 1051+100, thuộc địa bàn xã Thọ Phong, tỉnh Quảng Ngãi, ô tô con BKS 76A-22.xx9 do ông H điều khiển lưu thông trên đường bất ngờ lấn làn sang bên phải và tông vào xe máy do một phụ nữ điều khiển cùng chiều phía trước.

Cú va chạm mạnh khiến người phụ nữ ngã xuống lề đường, xe máy bị ô tô con kéo lê một đoạn.

Ngay sau tai nạn, người dân địa phương chung tay hỗ trợ nữ nạn nhân. Riêng ông H điều khiển ô tô rời khỏi hiện trường, không trình báo với cơ quan công an, hoặc chính quyền nơi gần nhất.

Sau khi tiếp nhận thông tin phản ảnh của nạn nhân, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với Công an xã Thọ Phong vào cuộc điều tra, xác minh phương tiện gây tai nạn. Qua đó, cơ quan chức năng đã xác định được phương tiện có liên quan và người điều khiển nên mời làm việc.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.