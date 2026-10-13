Vụ nữ tử tù Mỹ sống sót sau hành quyết: Ghi âm 911 hé lộ điều bất thường

Các đoạn ghi âm tổng đài 911 vừa hé lộ cảnh hỗn loạn kéo dài hơn 30 phút trước khi lực lượng cứu hộ tiếp cận nữ tử tù Christa Pike sau phiên tiêm thuốc độc bất thành. Vụ việc làm dấy lên tranh cãi về khả năng bà bị hành quyết lần thứ hai.

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