Vụ nữ tử tù bị tiêm thuốc độc 2 lần nhưng không tử vong: Nạn nhân bị sát hại ra sao?

Theo The Guardian, nữ tử tù Christa Pike tại bang Tennessee (Mỹ) đã có những dấu hiệu hồi phục sau khi sống sót trong vụ thi hành án tử hình bất thành hôm 30/9. Luật sư cho biết bà đã có thể đứng dậy và đi lại trong phòng bệnh, dù tình trạng thể chất và tinh thần vẫn còn nhiều vấn đề đáng lo ngại.

Quay trở lại thời điểm Christa Pike 18 tuổi - lúc xảy ra vụ việc Pike sát hại một bạn học trong cơn ghen, trở thành một trong những phụ nữ trẻ nhất bị kết án tử hình tại Mỹ.

Colleen Slemmer, cô gái 19 tuổi bị Christa Pike sát hại tại bang Tennessee (Mỹ) năm 1995. Ảnh: AP

Theo AP, Pike và bạn trai khi đó bị kết án vì sát hại Colleen Slemmer, 19 tuổi, vào năm 1995. Hai người là bạn học tại trung tâm đào tạo nghề Knoxville Job Corps. Theo các công tố viên, Pike lo ngại Slemmer là tình địch nên dụ nạn nhân đến một khu vực vắng vẻ, nơi cô cùng bạn trai tra tấn và sát hại Slemmer.

Vụ sát hại gây chấn động thành phố Knoxville. Theo các công tố viên, Pike dùng dao rọc giấy tấn công Slemmer và đánh nạn nhân bằng một mảnh nhựa đường lớn. Shipp từng thừa nhận chính mình là người khắc hình ngôi sao năm cánh, biểu tượng gắn với Satan giáo, lên cơ thể nạn nhân.

Pike không phủ nhận trách nhiệm trong vụ án. Tuy nhiên, các luật sư và người ủng hộ cho rằng án tử hình là quá nghiêm khắc đối với tội ác được thực hiện khi cô mới 18 tuổi, trong bối cảnh có tiền sử bị lạm dụng tình dục nghiêm trọng, bỏ bê từ nhỏ và mắc bệnh tâm thần chưa được điều trị.

Những tổn thương trong quá khứ của Christa Pike

Các luật sư của Pike cho biết cô trải qua tuổi thơ đặc biệt đau thương và bị ngược đãi. Luật sư bào chữa liên bang Stephen Ferrell nói Pike bị lạm dụng tình dục từ khi còn rất nhỏ và bị cưỡng hiếp lúc 11 tuổi, sau đó một lần nữa khi 17 tuổi.

Theo Ferrell, trong giai đoạn xét xử quyết định hình phạt, luật sư của Pike đã không trình bày trước bồi thẩm đoàn những thông tin quan trọng về quá khứ của cô, cũng như không đề nghị xem xét tuổi đời của bị cáo như một yếu tố giảm nhẹ.

Pike sau đó được chẩn đoán mắc rối loạn lưỡng cực và rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD). Cô từng nói với cảnh sát rằng ban đầu chỉ muốn đánh nhau với Slemmer, nhưng sự việc đã biến thành một cuộc tấn công dữ dội khiến nạn nhân thiệt mạng.

Trong đơn xin khoan hồng, các luật sư lập luận rằng bệnh tâm thần chưa được điều trị cùng những tổn thương thời thơ ấu khiến Pike không thể kiểm soát hành vi của mình.

Christa Pike hiện đã 50 tuổi. Ảnh: Reuters

Trong một tuyên bố được đưa vào hồ sơ xin khoan hồng, Pike bày tỏ sự hối hận, nói rằng khi ấy cô là một thiếu nữ 18 tuổi mắc bệnh tâm thần và phải mất nhiều năm mới nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành vi cũng như những người bị ảnh hưởng. Cô nói việc nghĩ đến chuyện mình có thể gây ra tội ác như vậy khiến bản thân ghê sợ.

Ferrell cho rằng hiểu biết hiện nay về sự phát triển não bộ ở tuổi vị thành niên đã tiến bộ hơn và án tử hình dành cho Pike là trường hợp hiếm gặp. Ông lưu ý bạn trai của Pike, Tadaryl Shipp, mới 17 tuổi khi vụ án xảy ra, được tuyên án tù chung thân có khả năng được ân xá do tuổi đời còn trẻ. Shipp bị từ chối ân xá vào năm trước đó. Một thiếu niên thứ ba thừa nhận vai trò đồng phạm và nhận án quản chế.

Theo Trung tâm Thông tin về Án tử hình của Mỹ, trong thời kỳ áp dụng án tử hình hiện đại, 275 người trên toàn nước Mỹ đã bị hành quyết vì những tội ác họ thực hiện ở tuổi 18, 19 hoặc 20. Tuy nhiên, án tử hình đối với nhóm tuổi này ngày càng hiếm.

Mẹ nạn nhân muốn án tử hình được thi hành

Bà May Martinez, mẹ của Colleen Slemmer, trả lời phỏng vấn qua điện thoại từ Florida và cho rằng con gái mình còn quá trẻ, chưa có cơ hội trưởng thành như những người khác.

Bà nói mỗi khi nghĩ đến vụ án, bà lại hình dung cảnh Colleen phải chịu đau đớn và cố gắng đứng dậy chạy trốn.

Theo lời mẹ nạn nhân, Colleen từng tham gia tình nguyện tại Special Olympics, thích trượt patin và mong muốn theo đuổi nghề nghiệp trong lĩnh vực máy tính. Bà mô tả con gái là người thoải mái, yêu công nghệ và thường xuyên cùng cha dượng lắp ráp rồi tháo rời máy tính. Bà Martinez cho biết Colleen tin tưởng mọi người, và đó cũng là điều khiến cô gặp bất hạnh.

Vào đêm xảy ra vụ án, Colleen gọi điện về cho mẹ từ trung tâm Job Corps, nhưng cuộc gọi liên tục bị ngắt do tín hiệu kém. Khi bà Martinez gọi lại, con gái đã ra ngoài.

Bà chia sẻ rằng không có ngày, thậm chí không có phút nào bà không nghĩ đến Colleen. Những dịp lễ đặc biệt càng khiến nỗi đau trở nên nặng nề hơn. Sinh nhật của Colleen vừa qua vào tuần trước; nếu còn sống, cô đã bước sang tuổi 51.