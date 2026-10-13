Vụ nữ sinh Vĩnh Long tử vong: Gia đình tài xế gây tai nạn không đồng ý bồi thường 1,5 tỷ đồng

Theo VietNamnet, ngày 13/10, TAND khu vực 4 - Vĩnh Long mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung (34 tuổi, ngụ xã Tam Ngãi) về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Bị cáo Trung là tài xế xe tải gây tai nạn khiến nữ sinh Nguyễn Ngọc Bảo Trân (SN 2010) tử vong ngày 4/9/2024.

Tại phiên tòa, khi HĐXX hỏi có nhớ diễn biến vụ tai nạn hay không, bị cáo trả lời không. Khi được hỏi nạn nhân là người lớn hay trẻ nhỏ, ban đầu Trung trả lời là "người lớn", sau đó nói lại là "nhỏ nhỏ".

Bị cáo Bảo Trung khi vào phòng xét xử vào sáng 13/10. Ảnh: VietNamnet.

Tại phiên tòa, đại diện gia đình bị hại cho biết gia đình rất đau đớn trước sự ra đi của Bảo Trân.

"Gia đình chúng tôi yêu cầu HĐXX xử đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật", đại diện gia đình bị hại trình bày.

Khi HĐXX hỏi về yêu cầu bồi thường dân sự, đại diện gia đình bị hại cho biết các khoản chi phí đã được kê khai và gửi cho luật sư. Gia đình đề nghị HĐXX xem xét những khoản chi phí hợp lý theo quy định.

Sau đó, luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình bị hại nộp bản trình bày ý kiến liên quan đến yêu cầu bồi thường dân sự, với tổng số tiền hơn 1,585 tỷ đồng.

HĐXX công bố số tiền yêu cầu bồi thường thiệt hại tại tòa. Khi được hỏi xác nhận khoản tiền này, đại diện gia đình bị hại gật đầu đồng ý.

Đối với số tiền bồi thường hơn 1,585 tỷ đồng, HĐXX hỏi gia đình bị cáo Bảo Trung có đồng ý bồi thường hay không. Mẹ của bị cáo trả lời không đồng ý và đề nghị HĐXX xem xét theo đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo Bảo Trung cũng nói không đồng ý bồi thường số tiền này.

Thông tin thêm trên tờ Dân trí, theo cáo trạng, khoảng 9h45 ngày 4/9/2024, Trung điều khiển ô tô tải lưu thông trên tỉnh lộ 901. Khi đến đoạn thuộc ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long, tài xế phát hiện một xe bán tải chạy cùng chiều phía trước đang tấp vào lề phải nên điều khiển xe tải vượt lên bên trái.

Cùng thời điểm, 2 nữ sinh T.N.X.N. và N.N.B.Tr. (cùng 14 tuổi) đi xe đạp điện theo hướng ngược lại. Phát hiện xe tải lấn sang phần đường của mình, N. dừng lại. Tr. chạy phía sau va chạm với xe của N., ngã xuống đường và bị bánh xe tải do Trung điều khiển cán qua người, tử vong.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, sơ đồ và hình ảnh liên quan xác định Trung vượt xe nhưng không quan sát, lấn sang làn đường ngược chiều. Đây được xác định là lỗi chính dẫn đến vụ tai nạn.

Trong lời khai, bản tường trình ngày 5/9/2024, Trung thừa nhận khi vượt xe đã không nhìn thấy 2 xe đạp điện đi ngược chiều. Sau khi vượt qua, bị cáo mới phát hiện các em nên không kịp xử lý.

Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết vụ việc, một số cơ quan tiến hành tố tụng tại huyện Trà Ôn và tỉnh Vĩnh Long trước đây đã xử lý hành vi của Trung theo hướng chuyển từ lỗi hình sự sang lỗi hành chính.

Liên quan vụ án, ngày 18/8, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can trong vụ án "Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội", xảy ra tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long trước đây.

Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đề nghị Vụ 6, VKSND Tối cao truy tố 6 bị can là cựu cán bộ công an, kiểm sát công tác tại huyện Trà Ôn trước đây.

Các bị can gồm Lê Quốc Việt, cựu Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, hiện là Đội trưởng Phòng Hậu cần Công an tỉnh Vĩnh Long; Nguyễn Hoàng Văn, cựu Trưởng Công an huyện Trà Ôn, hiện đã nghỉ hưu; Nguyễn Quốc Khanh, cựu điều tra viên Cơ quan CSĐT Công an huyện Trà Ôn, hiện là cán bộ Công an xã Trà Ôn.

3 bị can còn lại là Phan Thị Trúc Ly, cựu Phó viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, cựu Phó viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long; Lê Phong Cảnh, cựu kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn, cựu kiểm sát viên VKSND khu vực 3, tỉnh Vĩnh Long; Huỳnh Minh Trung, cựu Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn, cựu Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Vĩnh Long.